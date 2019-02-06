الكشف عن أسباب استقالة وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية من منصبه

تقدم وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، هشام توفيق طه باستقالته من منصبه أمس، وفيما لم يفصح هشام عن أسباب الخطوة التي شدد في بيان له أنه لا علاقة لها بالاحتجاجات .
علمت مصادر موثوقة أن شخصية سيادية رفيعة رفضت وبشدة، طلباً لجهات بترشيح هشام لمنصب المفوض العام للجهاز الاستثماري، ونفى هشام في بيانه أن يكون لرئيس الوزراء معتز موسى ووزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية المهندسة وداد يعقوب علاقة باستقالته وتقدم بالشكر إليهما .
فيما حوى بيانه على موقف سياسي بدعوته إلى حتمية الالتزام بالدستور وما فيه من آجال زمنية دون تعديل – بحسب البيان – يجدر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن هشام عين وكيلاً في أكتوبر من العام الماضي وقبلها كان مديراً لشركة السودانية للموارد المعدنية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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