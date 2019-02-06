التفاصيل الكاملة لمحاولة اختطاف طائرة سودانية

أحبطت قوات أمن الطيران محاولة فاشلة لاختطاف طائرة تتبع لـ(سودانير) المتجهة من مطار القاهرة إلى الخرطوم .

في وقت نجا فيه (91) راكباً بالطائرة ووصلوا بسلام إلى مطار الخرطوم، وكان أحد المبعدين من القاهرة لأسباب هجرية ويدعى (ب.أ.م) قد سارع محاولاً اقتحام كابينة القيادة عقب إقلاع الطائرة بـ7 دقائق مهدداً ومطالباً كابتن الطائرة بتغيير وجهتها من السودان إلى تل أبيب أو إسقاطها في البحر .

وكان يهدد بأن لديه سلاحاً ويدخل يده بين طيات ملابسه مدعياً محاولة إخراج السلاح قبل أن يسيطر عليه طاقم أمن الطائرة، وفي السياق كشف كابتن الطائرة كابتن خالد رمضان تفاصيل الحادثة التي وقعت على ارتفاع (10) ألاف قدم مؤكداً بأن المتهم لم يكن ليتمكن من الدخول إلى الطائرة .

من جهته كشف الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي محمد المهدي أن الرحلة رقم (104) لشركة (سودانير) مؤجرة من شركة تاركو، وذكر وبحسب صحيفة الإنتباهة أن الراكب الذي حاول دخول الكابينة بقصد اختطاف الطائرة هو ضمن عدد من الركاب المبعدين من مصر لأسباب تتعلق بالهجرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)