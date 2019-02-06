أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019م

صحيفة قوون : *مدرب ناكانا الزامبي يتوعد الهلال * المحلل الغاني يؤكد : الاكنئاب سبب هزيمة الأشانتي من بطل السودان * الهلال يتأهب للذئاب .. يغادر لكوستي غداً .. تدريبات خاصة لموقف وراحة لإدريسا * المريخ يحشد النجوم لفرسان الخرطوم * الأمين العام للهلال يشيد يتعاون الاتحاد ويؤكد اكتمال الترتيبات لرحلة زامبيا بالأحد . صحيفة الصدى : * المريخ والفرسان في الميدان .. من يكسب لرهان ؟ * مجلس المريخ يرصد 100 ألف دولار للاعبين حال تخطي المولودية *القطب حازم للمريخ بزي جديد ولوحة رقمية .. وشقاق يعد اللاعبين بتسليمهم الحوافز والمرتبات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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