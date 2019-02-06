تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * اتفاق سلام جديد برعاية السودان .. فرقاء أفريقيا الوسطى يوقعون على المصالحة * مصرع وجرح (15) مواطناً بالقرب من الجنينة في حادث مروري صحيفة مصادر * المؤتمر الوطني يتبرأ من التصدي للمتظاهرين * مجهولون يضرمون النار في مزارع القطن بمشروع حلفا الزراعي صحيفة التيار * تضارب الأنباء حول محاولة اختطاف طائرة سودانية * النائب العام يكشف معلومات جديدة عن وفاة (المعلم احمد) * من جديد .. أسعار الأجهزة الكهربائية تشتعل * التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاق سلام أفريقيا الوسطى بالخرطوم * قضية شركات الأدوية الوهمية .. طعن فس صحة المستندات صحيفة السوداني * فرقاء أفريقيا الوسطى يوقعون اتفاق سلام بالخرطوم بحضور البشير * النائب العام يكشف معلومات جديدة عن وفاة معلم “خشم القربة” * محاولة اختطاف فاشلة لطائرة سودانية قادمة من القاهرة صحيفة آخر لحظة * (آخر لحظة) تكشف أسباب استقالة وكيل وزارة الضمان * النيابة تستجوب رجال أمن حول وفاة (المعلم) الغرامة لبنك تلاعب بأموال الدواء وإعدام تاجري مخدرات صحيفة الإنتباهة * التفاصيل الكاملة لمحاولة اختطاف طائرة سودانية * كابتن الطائرة يروي لـ(الإنتباهة) تفاصيل محاولة الاختطاف * استجواب منسوبي الأمن ومعتقلين في قضية (المعلم) * (71.8) طناً من الذهب المنتج خارج سيطرة الحكومة صحيفة الأهرام اليوم * التوقيع على اتفاق سلام أفريقيا الوسطى والاتحاد الأفريقي يشكر (البشير) * معتز موسى يتمسك بإجراء حوار مباشر مع الشباب المعترضين وليس (المسيسين) * إحباط محاولة اختطاف طائرة سودانية قادمة من القاهرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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