الصحافة ،بري ،ودنوباوي تهتف لاسقاط النظام

بالامس أغلق المتظاهرون شارع الدومة فى ودنوباوي بأمدرمان، كما شهدت أحياء جبرة والصحافة وبري اعتصامات تطالب بإسقاط النظام . وردد المتظاهرون في ودنوباوي هتافات كلنا أحمد كلنا أحمد ، مقتل معلم مقتل أمة ، تسقط بس ، ونددوا بقتل المتظاهرين والفساد وبيع الميناء.

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