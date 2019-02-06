النائب العام يلتقي النقابة العامة للتعليم العام

التقى النائب العام عمر احمد محمد بمكتبه يوم امس الاستاذ عباس محمداحمد رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام وبعض اعضاء النقابة، وكان اللقاء بغرض التنوير عما تم بشأن وفاة المرحوم الاستاذ احمد الخير المعلم بخشم القربة .
واستمع النائب العام لرئيس النقابة والذي شكره على استجابته السريعة للقائهم مما يؤكد اهتمام النيابة العامة بالعاملين في مجال التعليم - واكد على متابعته للتحركات القوية في مجال القانون التي تشهدها البلاد في الفترة الاخيرة واثنى على ثقة المواطنين في النيابة العامة والشفافية والاهتمام في تحرياتها في ارضاء لله وخدمة لشعب السودان.
وقال ان الغرض من اجتماعهم بالنائب العام وهو واقعة وفاة المعلم احمد خير المعلم بخشم القربة باعتباره واحدا من منسوبيهم وهم هنا يعزون اسرته وكامل الشعب السوداني بوفاته وكانوا حضورا مع ذويه بخشم القربة.
كما اكد رئيس النقابة انهم ليسو بصدد التاثير على الاجراءات ويطلبون فقط الاستعجال في التحريات.
من جانبه ترحم النائب العام على الفقيد سائل الله الصبر لاسرته وذويه وثمن الدور الكبير لمعلمي السودان وطمأن اعضاء النقابة على سير اجراءات التحريات وانه قد تم استجواب بعض المعتقلين الذين كانوا مع المرحوم وبعض افراد اعضاء جهاز الامن والمخابرات والطبيب الذي اجرى التشريح وقد تم استلام التشريح المبدئي وان النيابة العامة في انتظار التقرير النهائي لمعرفة اسباب الوفاة .
واكد النائب العام على حرمة الدماء وان المسؤولية هي مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى وانه وجه كافة وكلاء النيابة بالاستعجال في التحريات كما اكد اختصاص النيابة العامة دون سواها في المسائل الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة وان التحقيقات التي تجريها الجهات الاخرى هي وفقا لقوانين تنظر في مسائل لا علاقة لها بتسيير دفة التحريات سائل الله التوفيق لاعضاء النقابة العامة لعمال التعليم وان يحفظ دماء المسلمين.
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