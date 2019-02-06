النائب العام يلتقي النقابة العامة للتعليم العام

التقى النائب العام عمر احمد محمد بمكتبه يوم امس الاستاذ عباس محمداحمد رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام وبعض اعضاء النقابة، وكان اللقاء بغرض التنوير عما تم بشأن وفاة المرحوم الاستاذ احمد الخير المعلم بخشم القربة .

واستمع النائب العام لرئيس النقابة والذي شكره على استجابته السريعة للقائهم مما يؤكد اهتمام النيابة العامة بالعاملين في مجال التعليم - واكد على متابعته للتحركات القوية في مجال القانون التي تشهدها البلاد في الفترة الاخيرة واثنى على ثقة المواطنين في النيابة العامة والشفافية والاهتمام في تحرياتها في ارضاء لله وخدمة لشعب السودان.