عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 06 فبراير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية تشهد منبر مهيرة الذي اقامته منسقية المرأة بالخدمة الوطنية بمحلية الفولة حول المخدرات وأثرها على المجتمع
ـ معتمد محلية الفولة يشيد بجهود منسقية الخدمة الوطنية تجاه قضايا المجتمع
ـ معتمد محلية كيلك يؤكد اهتمامه بمعاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين
ـ معتمد محلية الاضية وعدد من المسؤولين يقفون على حجم ضرر الحريق الذي لحق بمواطني قرية المريغ
ـ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يبحث قضايا الولاية الصحية مع وكيل وزارة الصحة الاتحادية
أخبار قناة الملاعب
- المريخ العاصمي يستضيف الأهلي الخرطوم مساء اليوم
- منافسة الدرجة الوسيطة: النضال النهود ينتصر على الهلال الفاشر بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد النهود
صحيفة الوطن:
- وزيرة: المحتجون من ميسوري الحال وليسوا جياعاً
- احباط محاولة اختطاف إحدى طائرات "تاركو"
- النفط: وفاة (102) من المعدنين خلال 2018
- أنباء عن مقتل مناوي في غارة جوية
- البشير يدعو المجتمع الدولي لدعم اتفاق افريقيا الوسطى
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يناشد المجتمع الدولي دعم إفريقيا الوسطى
- التوقيع على اتفاقية سلام فرقاء إفريقيا الوسطى
- فاويستن تيوديرا يؤكد استعداده لتنفيذ الاتفاقية
- رئيس جمهورية افريقيا الوسطى يختتم زيارته للبلاد
- جونوا يؤكد أن الاتفاق يمثل تحدياً كبيراً
- موسى فكي: ندعم اتفاق فرقاء إفريقيا الوسطى
- السفير السعودي.. اتفاق إفريقيا الوسطى حدث تاريخي
- بكرى يشيد بإنجازات وأداء ولاية القضارف
- فيصل يرأس اجتماع أمانة مجلس الأحزاب الإفريقية
- مؤتمر صحفي لمجموعة أحزاب الحوار الوطني اليوم
- النائب العام يلتقي النقابة العامة للتعليم العام
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- البشير يناشد المجتمع الدولي دعم إفريقيا الوسطى
- روسيا ترحب بإتفاق الخرطوم لسلام أفريقيا الوسطى
- تواديرا يؤكد استعداده لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في بلاده
- السودان: فرنسا وروسيا دعمتا مفاوضات فرقاء أفريقيا الوسطى
- موسى فكي: ندعم اتفاق فرقاء إفريقيا الوسطى
- لقاء مرتقب بين الحكومة ووسطاء سلام دارفور
- جنوب كردفان تقود إتصالات مع القيادات الأهلية بالحركة الشعبية
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- مقرر لجنة تقصي الحقائق : اللجنة ستواصل عملها بشفافية للوصول للحقائق وإحقاق العدل
- في إطار المسوؤلية الإجتماعية شركة بترولاينز للنفط تفتتح فصلين ومكتب للمعلمين بمدرسة قرية هوشيرى النموذجية.
سحر البيان:
- حكومة أفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة يوقعون بالاحرف الأولي علي إتفاق السلام والمصالحة
- البشير : توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطي يؤكد نجاح النهج الأفريقي في معالجة الازمات
- رئيس المفوضية الافريقية يشيد بالدور المحورى للسودان فى اتفاق السلام بافريقيا الوسطى
- قرار جمهوري بتولي الكارب الاشراف على المجلس القومي للادوية وصندوق الامدادات الطبية
- كبر يتوجه الى كل من كينيا ويوغندا
صحيفة أخبار اليوم:
- فرقاء أفريقيا الوسطي يتفقون بالخرطوم بحضور البشير و فاوستين .
- النائب العام يؤكد سير التحريات في وفاة المعلم أحمد الخير وتسلمهم نتيجة التشريح المبدئي .
- مصر تنفي محاولة اختطاف الطائرة السودانية .
- الدولب تطالب الجهات العدلية الإسراع بإجراء التحقيقات ونشر الحقائق حول ملابسات وتداعيات وفاة المعلم أحمد الخير .
- رئيس مجلس تنسيق الاتحادات المهنية : المجموعة التي تقود التظاهرات لا تمثل الجسم الرئيسي .
- الحكم بالإعدام على اثنين من مهربي الهيروين ببورتسودان .
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور حسين يس حمد يؤكد ان المشروعات تسير بصورة طيبة
- قبيلة التاما تسلم والي الولاية رئيس اللجنة العليا لنفير تنمية وتطوير الولاية مليون جنيه دعما للنفير
- حمد يؤكد توطين العلاج بمستشفى الجنينة المرجعي وتمزيق فاتورة السفر
- سلطان عموم دار مساليت سعد عبدالرحمن بحرالدين يؤكد دعم الدولة
- الامير جعفر اسماعيل امير قبيلة التاما يؤكد دعمهم للنفير
- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة يشيد باحزاب الوفاق الوطني علي مواقفها الثابتة
- بركة : مواطن غرب دارفـــــــــــور فاهم ومتفهم للاوضاع وفوت الفرصة على المتربصين
- امين الاعلام بحزب المؤتمر الوطني ادم كاكا يترأس الاجتماع التنسيقي الثالث لأمناء إعلام أحزاب الوفاق الوطني والاجتماع يخرج بوثيقة تفاهم توقع قريبا
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيص تلتقى رئيس الاتحاد العام للطلاب بالولاية
- معتمد محلية كوستي رئيس لجنة الامن بالمحلية يتراس اجتماع اللجنة
- معتمد محلية ام رمتة يستقبل وفد التخطيط الاستراتيجى الولائي الزائر للمحلية
- مفوض العون الانسان بولاية النيل الأبيض يؤكد ان المنظمات الوطنيه تمثل المحور الاساسى فى العمل الانسانى
- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض يدعو المنتجين لمجابهة التغيرات المناخية التي يشهدها الموسم الشتوي الحالي
- المدير التنفيذي لمحلية كوستي يؤكد اهمية ازالة كافة المعوقات التي تعترض مسارات الطرق الجديدة بالمحلية
- امينة امانة المرأة بالمؤتمر الوطنى بولاية النيل الأبيض تتراس الاجتماع الدورى للمكتب التنفيذى لأمانة المرأة
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية الشريف عباد يؤكد دعمه لجامعة الفاشر من اجل تنفيذ مشروعاتها وانطلاقة العمل بالكليات التي تم توزيعها بالمحليات.
- رئيس مجلس الولاية التشريعي عيسي عبدالله يلتقي اعضاء مبادرة متكافلون ويشيد بالجهود المقدرة لمنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات .
- وزير التربيه والتوجيه يزور محلية طويلة ويؤكد سعي وزارته الجاد لتحسين البيئة المدرسية والتعليمية
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يتفقد عدد من محطات المياه باحياء مدينة الفاشر والأعمال الجانبية طريق المطار السوق الذي تنفذه مشروع درء آثار الجفاف والأمن الغذائي
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يتراس اجتماع اللجنة العليا لاسناد العودة الطوعية ويعلن عن تشكيل ثلاثة لجان فنية مشتركة لمتابعة سير مشروعات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
- رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي يؤكد جدية حكومة الولاية لتعزيز برامج المصالحات والعودة الطوعية والاعمار ونشر ثقافة السلام بجميع المناطق بالولاية .
- معتمد محلية مليط يدشن تشغيل وانارة مستشفى مليط بمنظومة متكاملة للطاقة الشمسية
- مدير شرطة الولاية يشيد بمجاهدات الشرطة الشعبية فى اسناد الاجهزة العسكرية بحفظ الامن وحماية ممتلكات المواطنين وبسط هيبة الدولة
شبكة الشروق نت
- الاتحاد الأفريقي يشكر البشير لجهوده في تحقيق سلام أفريقيا الوسطى
- الشروع في دعم (٦٠٠) ألف أسرة فقيرة إلكترونياً
- النائب العام يكشف معلومات جديدة عن وفاة "المعلم أحمد"
- معتز موسى يتمسك بإجراء حوار مباشر مع الشباب المحتجين
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- فخامة الرئيس يفتتح مصنع النفير لانتاج زيوت الطعام بولاية شمال كردفان
- مدير الشرطة بالولاية يؤكد الشراكة بين الشرطة والتأمين الصحي ببادرة مميزة تحقق روح التكافل
- رياضيون بشمال كردفان يؤكدون ان طريق الصادرات انجاز غير مسبوق
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 06 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.