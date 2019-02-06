عناوين الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء 06 فبراير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية تشهد منبر مهيرة الذي اقامته منسقية المرأة بالخدمة الوطنية بمحلية الفولة حول المخدرات وأثرها على المجتمع

ـ معتمد محلية الفولة يشيد بجهود منسقية الخدمة الوطنية تجاه قضايا المجتمع

ـ معتمد محلية كيلك يؤكد اهتمامه بمعاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين

ـ معتمد محلية الاضية وعدد من المسؤولين يقفون على حجم ضرر الحريق الذي لحق بمواطني قرية المريغ

ـ المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يبحث قضايا الولاية الصحية مع وكيل وزارة الصحة الاتحادية

‏ أخبار قناة الملاعب

- المريخ العاصمي يستضيف الأهلي الخرطوم مساء اليوم

- منافسة الدرجة الوسيطة: النضال النهود ينتصر على الهلال الفاشر بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد النهود

صحيفة الوطن:

- وزيرة: المحتجون من ميسوري الحال وليسوا جياعاً

- احباط محاولة اختطاف إحدى طائرات "تاركو"

- النفط: وفاة (102) من المعدنين خلال 2018

- أنباء عن مقتل مناوي في غارة جوية

- البشير يدعو المجتمع الدولي لدعم اتفاق افريقيا الوسطى

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يناشد المجتمع الدولي دعم إفريقيا الوسطى

- التوقيع على اتفاقية سلام فرقاء إفريقيا الوسطى

- فاويستن تيوديرا يؤكد استعداده لتنفيذ الاتفاقية

- رئيس جمهورية افريقيا الوسطى يختتم زيارته للبلاد

- جونوا يؤكد أن الاتفاق يمثل تحدياً كبيراً

- موسى فكي: ندعم اتفاق فرقاء إفريقيا الوسطى

- السفير السعودي.. اتفاق إفريقيا الوسطى حدث تاريخي

- بكرى يشيد بإنجازات وأداء ولاية القضارف

- فيصل يرأس اجتماع أمانة مجلس الأحزاب الإفريقية

- مؤتمر صحفي لمجموعة أحزاب الحوار الوطني اليوم

- النائب العام يلتقي النقابة العامة للتعليم العام

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- البشير يناشد المجتمع الدولي دعم إفريقيا الوسطى

- روسيا ترحب بإتفاق الخرطوم لسلام أفريقيا الوسطى

- تواديرا يؤكد استعداده لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في بلاده

- السودان: فرنسا وروسيا دعمتا مفاوضات فرقاء أفريقيا الوسطى

- موسى فكي: ندعم اتفاق فرقاء إفريقيا الوسطى

- لقاء مرتقب بين الحكومة ووسطاء سلام دارفور

- جنوب كردفان تقود إتصالات مع القيادات الأهلية بالحركة الشعبية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- مقرر لجنة تقصي الحقائق : اللجنة ستواصل عملها بشفافية للوصول للحقائق وإحقاق العدل

- في إطار المسوؤلية الإجتماعية شركة بترولاينز للنفط تفتتح فصلين ومكتب للمعلمين بمدرسة قرية هوشيرى النموذجية.

سحر البيان:

- حكومة أفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة يوقعون بالاحرف الأولي علي إتفاق السلام والمصالحة

- البشير : توقيع اتفاق السلام في إفريقيا الوسطي يؤكد نجاح النهج الأفريقي في معالجة الازمات

- رئيس المفوضية الافريقية يشيد بالدور المحورى للسودان فى اتفاق السلام بافريقيا الوسطى

- قرار جمهوري بتولي الكارب الاشراف على المجلس القومي للادوية وصندوق الامدادات الطبية

- كبر يتوجه الى كل من كينيا ويوغندا

صحيفة أخبار اليوم:

- فرقاء أفريقيا الوسطي يتفقون بالخرطوم بحضور البشير و فاوستين .

- النائب العام يؤكد سير التحريات في وفاة المعلم أحمد الخير وتسلمهم نتيجة التشريح المبدئي .

- مصر تنفي محاولة اختطاف الطائرة السودانية .

- الدولب تطالب الجهات العدلية الإسراع بإجراء التحقيقات ونشر الحقائق حول ملابسات وتداعيات وفاة المعلم أحمد الخير .

- رئيس مجلس تنسيق الاتحادات المهنية : المجموعة التي تقود التظاهرات لا تمثل الجسم الرئيسي .

- الحكم بالإعدام على اثنين من مهربي الهيروين ببورتسودان .

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور حسين يس حمد يؤكد ان المشروعات تسير بصورة طيبة

- قبيلة التاما تسلم والي الولاية رئيس اللجنة العليا لنفير تنمية وتطوير الولاية مليون جنيه دعما للنفير

- حمد يؤكد توطين العلاج بمستشفى الجنينة المرجعي وتمزيق فاتورة السفر

- سلطان عموم دار مساليت سعد عبدالرحمن بحرالدين يؤكد دعم الدولة

- الامير جعفر اسماعيل امير قبيلة التاما يؤكد دعمهم للنفير

- نائب رئيس المؤتمر الوطني عيسي ادم بركة يشيد باحزاب الوفاق الوطني علي مواقفها الثابتة

- بركة : مواطن غرب دارفـــــــــــور فاهم ومتفهم للاوضاع وفوت الفرصة على المتربصين

- امين الاعلام بحزب المؤتمر الوطني ادم كاكا يترأس الاجتماع التنسيقي الثالث لأمناء إعلام أحزاب الوفاق الوطني والاجتماع يخرج بوثيقة تفاهم توقع قريبا

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيص تلتقى رئيس الاتحاد العام للطلاب بالولاية

- معتمد محلية كوستي رئيس لجنة الامن بالمحلية يتراس اجتماع اللجنة

- معتمد محلية ام رمتة يستقبل وفد التخطيط الاستراتيجى الولائي الزائر للمحلية

- مفوض العون الانسان بولاية النيل الأبيض يؤكد ان المنظمات الوطنيه تمثل المحور الاساسى فى العمل الانسانى

- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض يدعو المنتجين لمجابهة التغيرات المناخية التي يشهدها الموسم الشتوي الحالي

- المدير التنفيذي لمحلية كوستي يؤكد اهمية ازالة كافة المعوقات التي تعترض مسارات الطرق الجديدة بالمحلية

- امينة امانة المرأة بالمؤتمر الوطنى بولاية النيل الأبيض تتراس الاجتماع الدورى للمكتب التنفيذى لأمانة المرأة

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية الشريف عباد يؤكد دعمه لجامعة الفاشر من اجل تنفيذ مشروعاتها وانطلاقة العمل بالكليات التي تم توزيعها بالمحليات.

- رئيس مجلس الولاية التشريعي عيسي عبدالله يلتقي اعضاء مبادرة متكافلون ويشيد بالجهود المقدرة لمنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات .

- وزير التربيه والتوجيه يزور محلية طويلة ويؤكد سعي وزارته الجاد لتحسين البيئة المدرسية والتعليمية

- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يتفقد عدد من محطات المياه باحياء مدينة الفاشر والأعمال الجانبية طريق المطار السوق الذي تنفذه مشروع درء آثار الجفاف والأمن الغذائي

- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يتراس اجتماع اللجنة العليا لاسناد العودة الطوعية ويعلن عن تشكيل ثلاثة لجان فنية مشتركة لمتابعة سير مشروعات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

- رئيس المجلس الأعلى لتعزيز السلام الاجتماعي يؤكد جدية حكومة الولاية لتعزيز برامج المصالحات والعودة الطوعية والاعمار ونشر ثقافة السلام بجميع المناطق بالولاية .

- معتمد محلية مليط يدشن تشغيل وانارة مستشفى مليط بمنظومة متكاملة للطاقة الشمسية

- مدير شرطة الولاية يشيد بمجاهدات الشرطة الشعبية فى اسناد الاجهزة العسكرية بحفظ الامن وحماية ممتلكات المواطنين وبسط هيبة الدولة

شبكة الشروق نت

- الاتحاد الأفريقي يشكر البشير لجهوده في تحقيق سلام أفريقيا الوسطى

- الشروع في دعم (٦٠٠) ألف أسرة فقيرة إلكترونياً

- النائب العام يكشف معلومات جديدة عن وفاة "المعلم أحمد"

- معتز موسى يتمسك بإجراء حوار مباشر مع الشباب المحتجين

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- فخامة الرئيس يفتتح مصنع النفير لانتاج زيوت الطعام بولاية شمال كردفان

- مدير الشرطة بالولاية يؤكد الشراكة بين الشرطة والتأمين الصحي ببادرة مميزة تحقق روح التكافل

- رياضيون بشمال كردفان يؤكدون ان طريق الصادرات انجاز غير مسبوق