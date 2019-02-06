اعتقال قيادات بحزبي الأمة والجمهوري بينهم ابنة الصادق المهدي والقيادية سارة نقد الله واخرين

اعتقلت السلطات امس الثلاثاء(5 فبراير 2019م) الأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد الله والقيادية بالحزب أم سلمة الصادق المهدي، والقيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال بسبب مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير التي نفذها الصيادلة، والأطباء، واساتذة الجامعات، والمحامون، والمجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)، والمعلمون، وخريجو الجامعات.

وقالت الامانة العامة لحزب الأمة القومي في بيان ممهور بتوقيعها تلقت (التحرير) نسخة منه الثلاثاء “أن الأجهزة الأمنية تعاملت بعنف مع المتظاهرين، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية.

و أكد حزب الأمة القومي أن ثورة الشعب السوداني مستمرة ، والايام تزيدها صموداًً وتقدماًً، وإن القمع والبطش والقتل والاعتقالات لن تثنيهم عن المضي قدماً.

وشدد الحزب على أن الاعتقالات التعسفية منذ تفجر الثورة المباركة تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتمثل إدانة للنظام الدموي، الذي قّتل المواطنين العزل، وعّذب وصّفى السجناء.

وأكد حزب الأمة القومي “أن الشعب عقد العزم الا تراجع عن مطالبه المشروعة في رحيل النظام لصالح سودان الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش الكريم”. وجدد الحزب العهد للأمينة العامة سارة نقد الله وكل المعتقلين بأنه على العهد معهم دوماً.

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