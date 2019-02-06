اعلان وفاة (102) من المعدنين في السودان

كشف وزير النفط أن (102) من من المعدنين فقدوا أرواحهم خلال العام 2018، وجه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى اليوم الثلاثاء، وزارة النفط والمعادن بوضع خطة عمل واضحة ومحكمة للإحاطة بالذهب بأشكاله كافة.

وقال رئيس الوزراء خلال زيارته لوزارة النفط إن المعادن تشكل عماداً قوياً للناتج القومي وبدونها يحدث خلل في الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية برنامج العمل، وإعادة ترتيب الأولويات، مع الاهتمام بالمعادن الأخرى إلى جانب الذهب.

وأكد التزام الحكومة بتوفير مطلوبات العمل لكنها في المقابل تنتظر النتائج. وأمهل الوزارة مدة أسبوعين لتسليم الخطة لمجلس الوزراء، لتصبح برنامج عمل للدولة في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد وزير النفط أزهري عبدالقادر أن سياسة وزارته تقوم على تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن، رابطاً ذلك بالحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة.

وأضاف أن تعظيم نصيب الدولة من إنتاج المعادن يحتاج لجهد كبير، وأن الإحاطة تحتاج لتقدير علمي وإنشاء مصفاة بمواصفات عالمية.

وأقر الوزير بوجود خلل في الاتفاقيات المبرمة مع الشركات، والبالغ عددها 460 شركة، داعياً إلى مراجعة الرسوم والعوائد الجليلة ونسبها، بالإضافة لإصلاح السياسات ووضع الشخص الصحيح في المكان الصحيح.

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