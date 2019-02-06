اعتقال عضو بهيئة محامي دارفور والهيئة تؤكد تعرضه للتعذيب

الخرطوم – التحرير:

اعتقلت الأجهزة الأمنية الاثنين (4 فبراير 2019 م)، عضو هيئة محامي دارفور صلاح الدين آدم النور بالقرب من منزله بمدينة نيالا، وقالت هيئة محامي دارفور في بيان لها الثلاثاء (5 فبراير 2019 ): “إن الأجهزة الأمنية منعت أسرته ومحاميه من زيارته”.

وأشارت إلى أن معلومات توفرت لديها تفيد بتعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية ، كما أوضحت أنها حصلت على معلومات مؤكدة بترحيله إلى الخرطوم الثلاثاء .

وقالت الهيئة في بيانها إن صلاح الدين يعاني أمراضاً مزمنة، وأشارت إلى أن ما يتعرض له يعد ضمن نهج النظام وممارساته في تعريض حياة النشطاء للموت داخل المعتقلات بوسائل مختلفة.

وناشدت الهيئة المنظمات الحقوقية للتضامن مع الأستاذ صلاح الدين، وأعلنت مخاطبتها المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان بما تعرض له من انتهاكات جسيمة وتعريض حياته للخطر.

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