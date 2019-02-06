الخرطوم_ التحرير :
أفادت مصادر مطلعة( التحرير) ان أجهزة وماكينات غسيل الكلى في مستشفى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، الموجودة بمركز الكلى في مستشفى الفاشر التعليمي تعطلت منذ أشهر، ولم تتم صيانتها.
وناشد مرضى الفشل الكلوي حكومة الولاية و الجهات الخيرية للعمل مع الجهات المعنية لصيانة الأجهزة المعطلة، وأشار المرضى إلى انهم يعانون كثيراً بعد تعطل أكثر من 90 بالمائة من الأجهزة بالمركز .
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كانت هذه تفاصيل خبر شمال دارفور : تعطل أجهزة غسيل الكلى بمستشفى الفاشر والمرضى يناشدون الحكومة والخيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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