تعف على علاج الزكام للأطفال في المنزل

يتعرض الأطفال غالبا لعدوى الزكام اما بسبب برودة الطقس او ضعف الجهاز المناعي ، واحيانا قد لا ينفع معهم العلاج خصوصا اذا كانت العدوى فيروسية، فما هي البدائل الطبيعية لعلاج الزكام بشكل طبيعي وفي المنزل؟ تذكري عزيزتي الام لا ينصح بتقديم شاي الأعشاب للأطفال دون سن السادسة مع ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل ذلك.

مشروب الحليب واللوز

تهرس حبات من اللوز بشكل جيد حتى يصبح بودرة ثم اخلطيها مع القليل من الحليب السائل وقدميه للطفل 3 مرات في اليوم حتى يتعافى.

مشروب جوز الهند

يغلى كوبان من الماء مع 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند، اتركي المزيج لمدة 15 دقيقة ثم صفيه وقدمي منه لطفلك ليتخلص من الزكام بفضل خصائصه المطهرة، تعزيز مناعة الجسم هذا بالإضافة إلى طعمه اللذيذ.

مشروب الزنجبيل والقرفة

من أشهر الأعشاب المعروفة بقدرتها على علاج أمراض الجهاز التنفسي بفضل خصائصها المطهرة، المركبات المضادة للإلتهاب والعناصر الغذائية الأساسية التي تقوي الجسم. قومي بخلط ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل مع ملعقة كبيرة من القرفة المسحوقة، ضعي المزيج في وعاء على نار هادئة وأضيفي إليه كوبين من الماء واتركي المزيج يغلي لمدة خمس دقائق ثم ارفعيه واتركيه جانبا ليبرد ثم صفيه ثم قدمي له القليل لمدة 3 أيام..

مشروب الليمون والعسل

امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي، احتفظي بالمزيج في برطمان زجاجي وقدمي منه مقدار ملعقة كبيرة من المزيج بشكل يومي للطفل مع الاحتفاظ بالباقي في الثلاجة لحين الاستعمال. مزيج يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي الذي ينشط الجسم ويقضي على الفيروسات.