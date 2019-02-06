بعد أزمة الفيديو الإباحي..رانيا يوسف تواجه أزمة جديدة مع الأزهر

عادت من جديد الفنانة رانيا يوسف لمواجهة أزمة اخرى بعدما بدأت أزمة الفيديو الفاضح بالبرود شيئًا فشيئًا، ولكن هذه المرة كان الامر مختلفًا، حيث أن الأزهر الشريف اعترض على اسم مسلسلها الجديد "ملائكة ابليس" وطالبوها بتغيير اسم العمل.

ولم يكن هناك أي اعتراض أو نقاش، حيث أن شركة الإنتاج "تي فيجن" لمالكها طارق الجنايني، قاموا بتغيير الاسم دون تأخير ودون مجادلة، واختار اسما جديدًا للمسلسل بعنوان "وبيننا ميعاد".

ولكن من جهة أخرى، انتقد البعض قرار الأزهر واعتبره بالأمر الغريب، فبدلًا من التركيز على أن اسم المسلسل حرام شرعًا، سيكون من المفيد أكثر أن يتم التركيز أكثر في تحريم القبلات والعري والهبوط الأخلاقي والرذيلة العلنية التي يتم عرضها في المسلسلات.

"وبينا ميعاد" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.