بالفيديو.. دياز يصل إلى القاهرة لتدريب بيراميدز

اخبار الخليج 365 365/ وصل الأرجنتيني رامون دياز إلى مطار القاهرة مساء اليوم قادما من لندن حيث وصل في تمام التاسعة مساء وذلك لقيادة نادي بيراميدز وبدء مهمته مع الفريق.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز فيديو لوصول رامون دياز منذ ساعات لمطار القاهرة الدولي.
ويعقد المدير الفني جلسة مع حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة من أجل إيضاح الأمور الخاصة بالفريق للمدير للفني.
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