صحافة غانا تنصف الهلال.. بقلم رمضان أحمد السيد

شهاب محمد - الخرطوم - رمضان أحمد السيد

الخليج 365:

▪ فوز الهلال يسيطر على المواقع العالمية والوكالات

▪ مدرب الاشانتي يدافع عن خياراته ولاعبيه بعد الخسارة

▪ الاصابات تضرب من جديد صفوف الهلال

▪ ٥ أسرار وراء تمسك الهلال بالمدرب الزعفوري

▪ مدرب المنتخب يتابع نجوم الهلال في لقاء الاشانتي

▪ إضاءة الجوهرة الزرقاء والحلول الناجزه والنهائية

▪ الشغيل نجم فوق العادة وصانع الانتصار الهلالي

▪ هلال الابيض والسوكرتا يشعلان الممتاز من جديد

▪ الفرسان بقيادة ود أبوك يتوعد المريخ لتفادي الموقف الحرج

▪ بشريات الاجتماع التنسيقي بين الهلال ولجنة البرمجة

▪ الهلال يدخل اجواء مواجهة الرابطة وفرصة جديدة للبدلاء

▪ مصير ميسي يتحدد اليوم من المشاركة في الكلاسيكو امام الريال

▪ ليفربول يتعثر من جديد بالتعادل والنتيجة تخدم السيتي

▪سيطرت نتائج الكونفدرالية على الساحة الكروية خاصة في المحيط العربي بحكم العديد من الصدامات المباشرة ، وطغى فوز الصفاقسي على هزيمة الافريقي في سوسة على الأحداث بعد خسارة النجم الساحلي ،واحتل الخبر موقع الصدارة من خلال التناول عبر الصحف والمواقع بعد ان سيطر قبله خبر خسارة الافريقي بالثمانية من امازمبي في مجموعات الابطال مما عجل باستقالة المدرب شهاب الليلي ،

وكذلك سيطرت تعادلات الفرق المغربية الثلاثة في المجموعة الاولى على الموقف ، الرجاء وحسنية اغادير ، ونهضة بركان وهو يعود بتعادل مثير من خارج الارض امام اوتديو الكنغولي ،

وهناك ايضا خسارة الزمالك بالأربعة من قورماهيا مقابل هدفين في وقت دعم فيه الزمالك صفوفه بعناصر مميزة ، واعتبر الزملكاوية ان فرصة الزمالك لا تزال قائمة وهناك ٥ مواجهات مرتقبة ،

وما يهمنا في كل هذا الهلال الذي حقق فوزا في المجموعات بعد طول غياب على الاشانتي ، وهو الفوز المثير والمدوي والذي تداولته العديد من المواقع والوكالات والقنوات

وجد الهلال إشادات كبيرة حتى من الصحافة والمواقع الغانية التى اشادت بالفرقة الزرقاء وتفوقها على الاشانتي ، وركزت ايضا على الاشانتي وهاجمت المدرب واللاعبين خاصة يعقوبوا المهاجم الذي لم يفعل شيئا ، وجعلت المدرب لاحقا وعبر المواقع للدفاع عن نفسه وخياراته وعن اللاعب مؤكدا بان فريقه لايزال في المنافسة وسيتاهل ،

▪ كشفت النتائج من الجولة الاولى الكثير من الملامح وأكدت علو كعب الكثير من الفرق على ارضها وكذلك البعض الاخر الذي حقق خارج ملعبه الأفضل ، وربما تكون الجولة الثانية حاسمة

البعض مثل الهلال وزيسكو سيحاول تعزيز الانتصار الاول ، وسيحاول نكانا والاشانتي التعويض واللحاق بالركب ، وبالتالي فان الدوافع ستختلف ولابد من الحذر بالنسبة للهلال وتحقيق افضل نتيجة خارج الارض ،

نجاح الهلال ورد الفعل الإيجابي كان واضحا من السعادة التى غمرت الجميع وهذا يؤكد قوة ومكانة الاشانتي وانه المرشح الابرز من المجموعة للدور التالي ،

فوز الهلال وأهميته أنسى سلبيات المباراة والمدرب وحتى بعض اللاعبين ،

والمباراة أفرزت إصابات جديدة وسط صفوف الهلال والثلاثي الان يخضع لفحوصات ولم يشارك في مران الامس بويا ومبومبو وشيبوب ،

والأجمل ان الهلال سيستعيد خدمات محمدموسى الضي بعد استيفاء الإيقاف وسيكون عنصر مؤثر وقوة دعم وعنصر مفاجأة لنكانا الزامبي ،

وهذه فرصة للمدرب الزعفوري لإتاحة الفرصة مجددا لعدد من البدلاء امام الرابطة ونتمنى ان تكون في حدود حتى لا تتكرر سيناريوهات مباراة السلاطين ،

والأمر الثاني الذي افرزه فوز الهلال على الاشانتي تجديد الثقة في المدرب ،عكس ما كان قد صرح به رئيس الهلال الكاردينال بعد الخسارة من الرواندي في إياب الترضية رغم تاهل الهلال ،

والان هناك الكثير من المستجدات والأسباب التى دفعت ببقاء المدرب وصرف النظر عن اي تعديلات جديدة وأبرزها ان هذا المدرب محظوظ ، فبرغم الوداع الافريقي من الابطال امام الافريقي فالهلال يومها كان فائزا على الافريقي حتى ولو لم يتأهل ،كما انه متصدر للممتاز لمجموعته دون هزيمة

وحتى بعد الخسارة من الرواندي فالفريق كان متاهلا ، ثم جاء الفوز على اهلي شندي والذي اطفأ هزيمة السلاطين ، والان الفريق يفوز على الاشانتي،

بمعنى ان هناك تفاؤلا بهذا المدرب ،

والأمر الثاني الذي تسبب في بقاء المدرب انه وقبل استلام الهلال عندما كان مساعدا مع محمد الطيب والسنغالي فان الهلال كان يفوز بفارق هدف وهكذا ومنذ ان استلم تدريب الفريق اصبح الفريق يفوز بالثلاثات والاربعات ، كما ان المدرب كان شجاعا في إعطاء الفرصة للنجوم الشباب التى تألقت وكانت في الموعد وتبشر بمستقبل طيب ،

وتقول التقارير ان رئيس الهلال استمع هذه المرة وتناول تقارير مفصلة بكل هذا وبعض الآراء الجديدة جعلته يتانى في مسالة المدرب

والبعض رأى ان ضيق الوقت لا يساعد والفريق مواجه بمباريات خلال أسبوع

وهناك من يرى ان الفرصة لمدرب سوداني عبر واردة على أساس ان الهلال جرب العديد من المدربين والأسماء والتى لم تحقق شيئا ، وان التنظير شيء والواقع العملي داخل الميدان شيء آخر ،

وهكذا يستمر المدرب الى حين اشعار آخر او نتائج جديدة وهكذا ،

▪ من بشريات فوز الهلال على الاشانتي متابعة مدرب المنتخب الكرواتي واطمئنانه على نجوم الهلال بالمنتخب وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم بقيادة السمؤال وبويا وفارس والشغيل والشعلة،

وطبعا المدرب كان يتمنى تواجد الحارس يونس والجريف واطهر وابوعاقلة الذي دخل في وقت ضيق وكذلك ولاء الدين الذي لم يشارك ،

ومن أسباب حضور المدرب وتركيزه على المباراة انه سبق وان درب فريق الاشانتي ،

▪وضح في الفترة الاخيرة ان الهلال اكثر فريق ظل يدعم المنتخبات بالنجوم وآخرها المنتخب الاولمبي باختيار اربعة لاعبين من الهلال والعدد في طريقه للارتفاع بعد ظهور وتالق مؤمن ليضاف للرباعي موفق وولاء الدين والشعلة والحارس أبوجا وجميع اللاعبين الان أصبحوا في كشف الهلال الافريقي .

لحن الختام

▪ من سلبيات مباراة الهلال الافريقية أزمة الإضاءة والتى تكررت في اكثر من مباراة حتى على مستوى الدوري

وإدارة الهلال لابد من البحث عن الخلل وحل الإشكالية ،

ويقال ان ربط إضاءة الملعب بمرافق الاستاد الاخرى من فندق وغيره هي السبب في الخلل ،

احداث مشابهة من قبل امام الزمالك اجلت المباراة ٢٤ ساعة ، عاد بعدها الهلال بروح محبطة وخسر المباراة ،

نتمنى الا يتكرر الامر ،

حادثة الامس جعلت اتحاد الكرة يفكر مجددا في حكاية اللعب عصرا والبداية بالممتاز ،

▪ ومن سلبيات مباراة الهلال والاشانتي ، النقل التلفزيوني السيء للمباراة والذي أحرج حتى معلق المباراة من الاستديو ولم يفلح في التمييز بين اللاعبين ،حتى الكرة الثابتة التى نفذها المالي ديارا قال بانه السمؤال ، وطبعا لم يتعرف على صانع الهدف او صاحب الاسست بالراسية والذي اسقط الكرة امام الشعلة ليسجل منها الهدف ،

والغريب في الامر انه ومن خلال المقطع وعمليات الإعادة فشلنا في معرفة صانع الهدف ، لكن من شاهد المباراة من داخل الملعب يقول انه الشغيل وهذا ما أوردته هنا عبر هذه الزاوية ،

والشغيل ظل صانع اهداف في العديد من المباريات ، واعتقد ان حقه قد هضم والبعض يشير الى لاعبين اخرين ،

لماذا هذا السوء في النقل والتلفزة وعدم تقريب اللقطات وإظهار الحالات المهمة والمفيدة للمعلقين والمحللين والمتابعين ،

هذا لا يحدث الا عندنا ،،يحسسك وكأنك المباراة منقولة بكاميرا موبايل ، وان كانت كاميرا الموبايل نفسها نظلمها هنا ،

▪ حسنا وإدارة الهلال وقطاع الكرة والجهاز الفني يجلس مع اللجنة المنظمة لبحث مشاركة الهلال الافريقية. إيجاد افضل الطرق لتعديل البرمجة وتأجيل مباريات للهلال في الممتاز خاصة التى ستقع بين مباراتيه امام نكانا وزيسكو حيث سيبقى الهلال في زامبيا لأداء المباراتين ثم العودة ،

▪ في المريخ جهود كبيرة لإلحاق العائدين من إصابة لمباراة اهلي الخرطوم تاهبا للقاء العربي الحاسم ،

وفي المقابل أعلن الاهلى الجاهزية والتركيز على المباراة وأهميتها خاصة وان موقف الفريق محرج ولا يسمح،

الاهلى كثف إعداده بقيادة المهاجم الخطير ودبوك صاحب الجولات والصولات في المباريات الكبيرة خاصة القمة ،

من نتائج الممتاز عودة الانتصارات لفريق هلال الابيض وفوزه بثلاثية مقابل هدف على الخرطوم الوطني ،

الفوز رفع الهلال لمركز متقدم متساوياً مع الخرطوم في النقاط ،

وحقق حي العرب الفوز على اهلي شندي بهدفين نظيفين في لقاء مدو بين الفريقين ٍ ليتجمد الاهلى في رصيده ١٦ نقطة ويقفز حي العرب ويصبح ١٥ نقطة ضمن مجموعة النخبة حتى الان في المركز الثالث ،

خسارة الخرطوم واهلي شندي سيشعل المباريات القادمة والكل يريد الحفاظ على موقعه وتحاشي السقوط لمربع البقاء ،

وهناك فروقات قليلة بين الفرق في النقاط خاصة منطقة التماس او الوسط .

الحالة

▪ غداً موقعة الذهاب في نصف كاس اسبانيا في الكامب نو بين برشلونة والريال ،

برشلونة تراجع في نتائجه في الدوري رغم الصدارة ، والريال يواصل انتصاراته وفاز بالامس بالثلاثة وشدد الحصار مقتربا من المركز الثاني وبالتالي الاول

مع الريال يتألق هذه الايام بن زيمة الذي يسجل في كل مباراة من المباريات الاخيرة ، بينما يعاني برشلونة والمنقذ امام فالنسيا ميسي الذي حول التأخر بهدفين لتعادل إيجابي بهدفين لكل يعانى من إصابات والان يكثف له العلاج للحاق بالمباراة ،

▪ في الممتاز الانجليزي تعثر ليفربول مجددا بالتعادل بهدف لكل امام ويستهام

والنتيجة تخدم مانشيستر سيتي ليصبح الفارق ٣ نقاط فقط

تراجع كبير في نتائج ليفربول الذي خسر مرة واحدة وتعادل خمس مرات ، مع نتائج السيتي الذي خسر اربع مرات وتعادل مرتان ، وكل فريق فاز ١٩ مرة والحديث بعد الجولة ٢٥ حتى الان ،

هداف الدوري او متصدر الهدافين محمد صلاح غاب عن التسجيل وأصبح مهددا وملاحقة اباميانج واغويرو له والفارق هدف وهدفان ،

والجولة القادمة اكثر سخونة ، خاصة مواجهة السيتي وشيلسي الاحد القادم ،

ليفربول سيواجه بورنموث ، والارسنال مع هيدرسفيلد ، والمانيو مع فولهام .