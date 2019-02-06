في ذمة الله الفنان السوداني الشهير “علي ابراهيم اللحو”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الفنان السوداني الشهير الأستاذ “علي إبراهيم اللحو”، بالعاصمة المصرية “القاهرة” التي وصلها مستشفيًا قبل أسابيع، بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.

وكان الفقيد قد خضع لعملية قسطرة ودعامة لشرايين الساق وذلك نتيجة لمضاعفات مرض السكري بمستشفى السلام بالمهندسين، وبعدها خضع لإجراء غسيل كلى بالمستشفى الإيطالي، إلا أن حالته الصحية تدهورت فتم تحويله للعناية المركزة، ليغادر بعدها الحياة.

ويعد اللحو من عمالقة الفن السوداني من الرعيل الأول، الذين شكلوا وجدان الشعب السوداني بإبداعهم الخالد، وقد عُرف بعدة أعمال شهيرة لا تبارح الذاكرة.