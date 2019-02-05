سولاري يضم 21 لاعب في قائمته لمواجهة برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد قرر سانتياجو سولاري تأجيل قراره بشأن شكيلة فريقه المكونة من 18 لاعباً وجلب 21 لاعباً إلى برشلونة في مباراة كأس الملك ضد برشلونة.

اللاعبون الذين غابوا عن قائمة الفريق هم إبراهيم دياز، فالفيردي وألفارو أودريوزولا، حيث لعب الأخير ضد ألافس يوم الأحد الماضي، إلى جانب المصاب فاييخو ، في حين ان ثلاثة لاعبين سيشهدون الكلاسيكو من المدرجات.

لم يرغب سولاري في توليد المزيد من الضجيج أكثر من اللازم عن طريق ترك لاعبين اثنين، وسيقوم بدلاً من ذلك باتخاذ قراره قبل ساعتين من بداية المباراة، وهو الموعد الذي سيعلن فيه التشكيلة الأساسية قبل ذهاب الفريق للكامب نو.

حيث سيجلس على مقاعد البدلاء كل من: تيبو كورتوا، ناتشو، مارسيلو أو ريجيلون ، كاسيمرو ، يورنتي.

نتيجة استدعاء سولاري 21 لاعباً ، لم يعط أرنستو فالفيردي أية تلميحات حول التشكيلة التي سيلعب بها ريال مدريد في الكلاسيكو.

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