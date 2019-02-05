فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

اخبار الخليج 365 365/ أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني قائمة البلوجرانا المستدعاة لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ، غدًا الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة برشلونة مفاجآت مدوية بعدما استدعى فالفيردي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بينما تم استبعاد عثمان ديمبيلي لعدم تماثله الشفاء بنسبة 100%.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، إيناكي

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، سيرجيو روبيرتو، لينجليت، موريلو، جوردي ألبا، فيرمايلين

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، ألينا، فيدال

خط الهجوم: سواريز، ميسي، مالكوم، بواتينج