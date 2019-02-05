خضع ثنائي فريق الهلال عبد اللطيف بوي وإدريس إمبومبو لفحوصات طبية عبر الرنين المغناطيسي (MRI) بعد إصابتهم في مواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني، وقد منح قائد الهلال عبد اللطيف بوي راحة عن التدريبات فيما وضعت الوحدة الطبية برنامج تأهيل بدني خاص للمهاجم الكنغولي إدريس إمبومبو، وسيقابل متوسط الميدان شرف الدين شيبوب الطبيب صباح الثلاثاء لفحوصات طبية والخضوع لصورة أشعة مقطعية.

في حين يواصل اللاعب نزار حامد هذه الأيام تدريبات التأهيل وفقا للبرنامج الموضوع له بجمهورية مصر العربية، قبل العودة للسودان والانضمام لتدريبات الهلال. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر فيما يواصل نزار التأهيل رنين مغناطيسي لثلاثي الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.