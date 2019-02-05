بالفيديو : فتاة أمريكية تثير إعجاب السودانيين وهي تردد (سجم خشمي ووب علي)

استطاعت فتاة أمريكية من ولاية كاليفورنيا أن تنطق خمس عشرة كلمة بالدارجية السودانية بصورة سليمة وذلك خلال رهان بينها وفتاة سودانية أوضحت بأن الأمريكية من صديقات الأسرة وأنها ستقوم بتلقينها عدد من الكلمات العامية وعليها أن تنطقها بصورة سليمة.

الكلمات العامية التي اختارتها صاحبة الفيديو كانت مضحكة أغلبها من الكلمات التي يتداولها الشباب في مثل كلمات (ظابط يا مان و حنك بيش) إضافة إلى بعض الكلمات التي اشتهرت بين النساء السودانيات مثل (سجم خشمي و أووب علي و كر علي).

قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بإعجاب كبير معبرين في تعليقاتهم عن ذلك حيث كتب أحدهم قائلاً :(ههه لغتنا صعبه عليهم بس حلوه عندهم) وكتب آخر ( ههه طالعه أحلى من الأمركانيه .منوره .. فيديو حلو ويخليك مبسوط).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)