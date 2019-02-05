روسيا ترحب باتفاق سلام إفريقيا الوسطى

اخبار الخليج 365 365/ قال السفير الروسي بالخرطوم فلاديمير جيلتوف، إن بلاده ترحب بتوقيع الحكومة والمجموعات المسلحة بإفريقيا الوسطى على اتفاق السلام الذي تم بالعاصمة الخرطوم.
وأكد "جيلتوف" أن روسيا شاركت في تسهيل المفاوضات؛ وستعمل مع الوسطاء لإنفاذ الاتفاق.
وأضاف، أن السودان لعب دور كبير في الوساطة بين الفرقاء في إفريقيا الوسطى حتى الوصول إلى السلام والمصالحة.
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