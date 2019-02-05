لاسارتي بعد الفوز علي إنني: الدوري مازال طويلا

اخبار الخليج 365 365/ أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته عقب فوز فريقه على إنني بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال "لاسارتي" في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"البداية كانت متكافئة بين الفريقين، عقب ذلك نجحنا في السيطرة على المباراة حتى قبل النهاية ب ١٢ دقيقة".

وتابع "المنافس نجح في أن يتسبب لما لعض المشاكل وكان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، لكن ذلك لم يحدث، والمنافس سبب لنا بعض المشاكل".

وواصل "الضربات الثابتة لإنبي تسببت قي بعض المشاكل لنا، وأعتقد بأن ارتكبنا الأخطاء التي أدت لذلك".

وأشار "كان المنافس أفضل منا في بعض الدقائق وأضعنا فرص للتهديف كلن من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع "محمد هاني لاعب مهم بالنسبة لنا، والتغيير في الناحية الدافعية يجعلنا نفقد الجاني الهجومي، وعقب خروجه هبط مستوانا، كما أن إصابة هاني حرمتنا من الشق الهجومي والدفع برمضان صبحي".

وأتم "المشوار في المنافسة على الدوري لا يزال طويلا، ونلعب كل مباراة حسب ظروفها .