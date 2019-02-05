أسرة قتيل "القربة" تطالب بسرعة القبض علي الجناة

اخبار الخليج 365 365/ طالبت أسرة المعلم أحمد الخير عوض الكريم؛ قتيل خشم القربة؛ الجهات المختصة القبض على الجناة.
وقالت في بيان اليوم (الثلاثاء) "أن الجناة معرفون لدى السلطات وعليها أن تتبع خيوط هذه الجريمة البشعة ومحاكمة كل من وراء ارتكابها على كافة مستويات المسؤولية.
وأضافت على الجهات المختصة والحاكم أن حل القضية في مدة لا تتجاوز الأربعين يوما؛ نكون بعدها في حل فقهي من التقيد بالمحاكم النظامية.
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