مصر.. ضبط رجل أعمال هارب من 372 قضية

السودان 365/تمكن قطاع الأمن العام المصري، من ضبط رجل أعمال هارب من 372 حكما بإجمالي غرامات 3 ملايين 490 ألف جنيه و5 سنوات حبس بالقاهرة. وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط المحكوم عليه "عاطف ع. ح." 44 عاما مدير إحدى شركات الاستثمار العقاري ومقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة صادر ضده 372 حكم بتهم "سرقة تيار كهربائي" وبلغ إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها عليه "3 ملايين و490 ألف جنيه" وخمس سنوات حبس، وذلك حال تواجده بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة . وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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