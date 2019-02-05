فالفيردي: يكشف موقف ميسي وديمبلي من المشاركة في الكلاسيكو

السودان 365/كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، عن موقف نجمي الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي عثمان ديمبلي، من المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، غدا الأربعاء، في ذهاب نهائي كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الثلاثاء: "مازال هناك اختبارات سنجريها ومن ثم سنقرر ما إذا كان سيشارك أم لا".

وأضاف: "لم نتدرب اليوم بعد لذا لا أستطيع إعطاء أي إجابة عن وضعه، بعد التدريبات النهائية اليوم سنرى كيف يشعر ونرى هل يستطيع إكمال حصة تدريبية كامله ونقرر وفقًا لذلك".

وعند سؤاله عن إمكانية تغير خطة الفريق إذا لم يشارك ميسي قال : "ميسي لم يلعب ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني وخرجنا بنتيجة جيدة، لن نغير الخطة بشكل كامل، سنلعب بنفس الطريقة التي نلعب بها دائمًا وسنذهب للفوز".

وعن عودة النجم الفرنسي عثمان ديمبلي للتدريبات، وإمكانية مشاركته في اللقاء غدًا قال : "وفقا للتكهنات فإن ديمبلي قد يكون متاحًا غدًا".

وأضاف: "ديمبيلي قام بتدريبات خفيفة أمس ليختبر نفسه، سنرى ما يشعر به اليوم مع المجموعة".