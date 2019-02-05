عبد المهدي: لا قواعد أمريكية في العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي قواعد عسكرية أمريكية في العراق، رداً على تصريح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الأسبوعي، وفق وكالة الأنباء العراقية، اليوم، إنه "لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق، بل هناك مدربون في إطار التحالف الدولي".
وأضاف "نرفض استخدام العراق من قبل أية دولة ضد دولة أخرى".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن، الأحد، أن إدارته ستبقي قوات أمريكية في العراق لـ"مراقبة إيران"، فيما أشار إلى وجود قاعدة عسكرية في العراق "مناسبة جداً" لمراقبة أوضاع الشرق الأوسط.
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