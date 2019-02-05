راموس يوجة رسالة للجماهير قبل موقعة الكلاسيكو

أكد سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني بأنهم سيقاتلون للوصول لنهائي كأس إسبانيا وذلك قبل مواجهة برشلونة غدًا في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا في ملعب الكامب نو.
وقال راموس في تصريحات لموقع البرنابيو : " بعد رحيل كريستيانو أصبحت المسؤول الأول عن تسديد ضربات الجزاء، لقد اقتربنا من الصدارة بعد تعثر البارسا وانتصارنا في الجولة الأخيرة بالليجا".
واختتم راموس تصريحاته قائلاً : " في الكأس سنقاتل للوصول إلى النهائي، سنحاول الخروج من ملعب الكامب نو بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة في البرنابيو".
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