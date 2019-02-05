اعتقال عضو هيئة محامي دارفور وترحيله للخرطوم

قالت هيئة محامي دارفور، إن جهاز الأمن السوداني اعتقل المحامي صلاح الدين ادم عضو الهيئة، من منزله بمدينة نيالا ولاية جنوب دارفور وترحيله إلى الخرطوم.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن المعلومات مؤكدة وردة لذويه أنه تعرض لتعذيب ومعاملة قاسية.

وقالت الهيئة إن صلاح الدين يعاني من أمراض مزمنة ومايتعرض له من معاملة قاسية يعرض حياته لخطر الموت داخل المعتقلات.

وناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل ووقف الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض بها المعتقلين.