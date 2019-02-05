العراق.. البصرة تتظاهر ضد البطالة والفساد

شهدت منطقة خور الزبير في مدينة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء، مظاهرة نظمها مزارعو البصرة احتجاجاً على تردي الخدمات والبطالة وتفشي الفساد واستيراد المحاصيل الزراعية من خارج البلاد.

وقال بيان للجنة التنسيقية للمظاهرات في البصرة، إن "ميدان خور الزبير جنوب البصرة شهد تجمعا للمزارعين الذين قطعوا الطريق الرئيسي إلى ميناء أم قصر جنوبي البلاد، مطالبين بمنع دخول المحاصيل الزراعية من خارج البلاد".

وأوضح أن "احتجاجاتهم ستتواصل لحين تحقيق مطالبهم من بينها منع دخول المحاصيل الزراعية للبلاد".

ومن جهة أخرى، قال مزراعون في رسالة وجهوها إلى وسائل الإعلام بالبصرة بأنهم اتفقوا على القيام بتظاهرة صباح غد الأربعاء قرب(علوة) الطماطم بمنطقة البرجسية في قضاء الزبير احتجاجا على دخول محصول الطماطم من إيران عبر منافذ كردستان.

وتشهد محافظة البصرة(550 كلم جنوب العراق) منذ منتصف العام الماضي مظاهرات لم تخل من العنف وسقوط الضحايا بين قتيل وجريح وحرق العديد من مقرات الأحزاب السيايسة والقنصلية الإيرانية، احتجاجاً على سوء الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد والبطالة وانقطاع التيار الكهربائي وشح مياه الشرب وكدرتها.