صحيفة: أزمة "ألبا" في طريقها للحل

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن تطورات جديدة في عملية تمديد عقد جوردي ألبا مع برشلونة خلال الفترة الحالية.

واشارت الصحيفة، إلى أن وكيل أعمال جوردي البا فيسنتي فوريس اجتمع مع النادي في الأسبوع الماضي وتم التوصل لاتفاق شبه رسمي بين الطرفين.

واضافت الصحيفة، أنه تم التوصل لاتفاق حول مدة العقد الجديد الذي سيمتد حتى عام 2024 مع زيادة راتب اللاعب السنوي ولكنه حتي الآن لم يتحدد الراتب الجديد

وتابعت الصحيفة، أن ألبا اقترب للغاية من الاستمرار في الكامب نو بعدما بذلت الإدارة مجهود كبير للحفاظ عليه كونه واحد من العناصر الأساسية