الزكاة: (190) مليون جنيه الجباية بشمال دارفور

أعلن أمين ديوان الزكاة بشمال دارفور، حامد أحمد جبارة، أن إجمالي حصيلة الجباية لـ2018 م بالولاية بلغ (190) مليوناً و(76) ألفاً و(765.64) جنيهاً، بنسبة أداء بلغت 165% من الربط المقرر للعام ٢٠١٨م لـ(43457) مكلفاً من الربط المقدر لنفس العام.

وقال جبارة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن إجمالي الصرف على المصارف الشرعية بلغ (145) مليوناً و(370) ألفاً و(473) جنيهاً، بنسبة أداء بلغت 223% لـ (113751) مستفيداً.

وعزا القفزة الكبيرة التي تحققت فى الجباية لاستقرار الأمن بالولاية، مما كان له الأثر الطيب والانتشار الواسع للعاملين لتغطية كل المناطق، بجانب إسناد الأمانة العامة ودعمها السخي ومتابعتها للأداء، فضلاً عن مساندة حكومة الولاية لديوان الزكاة في كافة المجالات.

وأشار إلى الاستعداد المبكر لموسم الجباية والعمل بنظام النفائر، بجانب الالتزام بمستحقات العاملين في مواعيدها، مما زاد في رفع الروح المعنوية للعاملين الذي انعكس إيجاباً على أداء الجباية، علاوةً على السند الشعبي والأهلي لمكاتب الزكاة بالمحليات.

واستعرض جبارة تحديات العمل في المرحلة الماضية والمتمثلة في اتساع حجم الفقر وسط المجتمع واتساع رقعة الولاية وقلة العاملين والأسطول الحركي، بجانب ضعف البنيات التحتية لخدمات التحصيل الإلكتروني، والإجراءات البنكية المتعلقة بالسياسات النقدية الأخيرة.

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