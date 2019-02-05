إعدام إثنين من تجار المخدرات بالبحر الأحمر

أوقعت محكمة جنايات بورتسودان العامة برئاسة مولانا محمد عبد الرحمن حسب سيدو عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة اثنين من تجار المخدرات بعد إدانتهما تحت المادتين 15/أ و المادة 17من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية.

وقال اللواء نبيل فتح الله عبد الحليم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح صحفي إن الأحكام القضائية الرادعة تشكل أحد أوجه المكافحة، مضيفاً أن خلفية البلاغ تعود إلى توفر معلومة عن تحرك قارب محمل ببودرة الهيروين فتحركت قوة من الأمن البحري التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني واستطاعت السيطرة على القارب داخل المياه الإقليمية للبلاد (مرسى أوسيف) وضبط 445 كيساً من الهيروين تزن 846 كيلو جراماً بحوزة المتهمين (س. م. س) و(م.أ.م) يحملان جنسية مزدوجة سودانية مصرية وتم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادتين 15/أ و17من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقسم الأوسط بورتسودان وتولت إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر إجراءات التحري. وتم تقديم أوراق البلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقاً في مواجهة المتهمين الاثنين وتبرئة متهم ثالث وأمرت المحكمة بإبادة الهيروين معروضات البلاغ.

وأوضح اللواء نبيل بحسب وكالة السودان للأنباء أنه اعتباراً من شهر مايو 2018 نسقت مجموعات إجرامية عالمية لاتخاذ السودان معبراً لتهريب الهيروين إلى أوروبا حيث يتم تهريبه من دول شرق آسيا إلى اليمن ثم إلى المياه الإقليمية السودانية ومنها لمصر ثم إلى أوروبا.

مجدداً تحذيرات إدارته من خطورة تعاطي المخدرات على أمن البلاد وكيانها الاقتصادي والاجتماعي وخطورتها على الصحة العامة وصحة المتعاطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)