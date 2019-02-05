الدولار يسجل ارتفاعاً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الثلاثاء

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الإثنين للتعاملات النقدية والشيكات.

يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 77.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 4 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 76.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 3 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 31 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.75 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.75 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)