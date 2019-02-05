الأرصاد: رياح عنيفة مثيرة للغبار بالشمالية

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية نشاط رياح عنيفة مثيرة للغبار والأتربة بأجزاء واسعة من الولاية الشمالية وقد يمتد أثرها جنوباً ليشمل جميع ولايات البلاد في الفترة من الخامس وحتى العاشر من فبراير الجاري. وناشدت الوحدة بحسب سونا – مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية والعيون توخي الحيطة والحذر ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم بحسب التحذير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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