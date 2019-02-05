مانشستر سيتي يسعي لخطف صدارة "البريميرليج" من ليفربول

يواجه نادي مانشستر سيتي منافسه فريق ايفرتون، يوم الأربعاء المقبل على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل فريق ليفربول ضد نادي ويست هام يونايتد، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لندن.
واصبح الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول ثلاث نقاط فقط، حيث يسعى أبناء بيب جوارديولا الفوز أمام ايفرتون، من أجل اعتلاء صدارة البريميرليج.
ويحتل نادي ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 59 نقطة.
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