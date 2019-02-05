سولاري يوجه رسالة لـ"ميسي"

واستبعد المدرب غياب ميسي عن المباراة نتيجة التورم الذي يعاني منه في العضلة الضامة.
وسبق لسولاري أن أبدى إعجابه بـ"البرغوث" حينما كان ينشر مقالات له بصحيفة "الباييس" المحلية وقبل توليه مسؤولية فرق الناشئين بالنادي الملكي.
وذكر في إحداها "إنه هداف يتخطى حدود التصنيف، هداف بنفس طريقة العواصف أو البرق، ففي كل مرة يستلم فيها ميسي الكرة تهتز الأرض، ويصمت الجميع ويخفض المدربون رؤوسهم أسفل أكتافهم ويضعون أيديهم في جيوبهم، مثل شخص رأى للتو برقاً وليس لديه أي خيار آخر سوى انتظار ما سيحدث، الهواء يرتعد لثوان، ثم يُسمع بعدها الهدف".
كما تحدث سولاري وقتها عن المنافسة بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد السابق والذي رحل الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.
وكتب: "كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم لأن ميسي يلعب رياضة أخرى، لقد جعل مما هو مدهش أمراً عادياً طوال آخر 4 أو 5 سنوات، شيء لا يتوقف، ما قام به فعلياً أمر لا يتعلق بإنسان".
وستعد هذه المواجهة الأولى بين سولاري وميسي.
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