أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة د. منجد عباس محمد، تجاوز مرحلة شح المواد البترولية بالولاية وانحسار الصفوف.
وأرجع "منجد" ذلك لانتظام الإمداد اليومي من المواد البترولية والمتابعة اليومية لمحطات توزيع الوقود.
وأكد منجد نجاح تجربة توزيع المواد البترولية عبر البطاقة والحد من عمليات تسرب الوقود والبيع خارج الأطر القانونية.
وأشار، إلى انطلاق توزيع غاز الطهي بمواقع السكن في القرى بمبلغ 180 جنيهاً بالتعاون مع الشركة الوطنية للبترول، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.
وأكد الوزير أن الكميات المخصصة لولاية الجزيرة من الغاز تفي باحتياجات الولاية اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر منجد: انتهاء أزمة الوقود في ولاية الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.