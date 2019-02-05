محاولة اختطاف لأحدي طائرات "تاركو"

تعرضت طائرة تتبع لشركة الخطوط الجوية السودانية تحمل رقم الرحلة (103) المؤجرة من شركة تاركو، يوم الاثنين، في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم لمحاولة اختطاف حاول راكب الدخول إلى كابينة القيادة لاختطاف الطائرة.

وذكرت مصادر أن الراكب الذي حاول دخول الكابينة بقصد اختطاف الطائرة هو ضمن عدد من الركاب المبعدين لأسباب هجرية من مصر، ولكن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الوضع والقبض عليه وأكملت الطائرة رحلتها وهبطت بسلام في مطار الخرطوم، حيث تم تسليمه للسلطات المختصة لمباشرة إجراءاتها.

وأشادت سلطات المطار بطاقم الطائرة لتعامله مع الراكب المشاغب حتى هبوط الطائرة.

وأكد مدير شركة مطار الخرطوم الدولي عصام الدين أحمد محمد طاهر في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، استقرار الأحوال الأمنية بالمطار واستمرار الحركة الجوية دون أي تأثير جراء هذه الحادثة.