التنمية الاجتماعية: توفير 430 ألف فرصة خلال عام 2019

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن توفير أكثر من (430) ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، في وقت أعلنت فيه عن افتتاح مدينة الخرطوم الاجتماعية خلال الفترة القادمة.

وقالت د. أمل البيلي وزير التنمية الاجتماعية بالخرطوم خلال استعراضها خطط ومشروعات الوزارة من خلال منبر الخرطوم الإعلامي الذي عُقد بمباني الوزارة، قالت أنه خلال العام الماضي تم توفير (171) ألف فرصة عمل، مشيرةً إلي أنه وبحسب أخر إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة الفقر بالولاية بلغت (26%)، كاشفة عن وجود حزم وتدخلات آنية لتخفيف حدة الفقر وتحقيق التوازن بين الريف والحضر.

وكشفت البيلي عن افتتاح رئيس الجمهورية لمدينة الخرطوم الاجتماعية خلال الأيام القادمة، لافتة إلي أن الشرائح المجتمعية التي ستحتضنها المدينة هم ” ذوي الإعاقة، فاقدي الرعاية الاجتماعية، والمشردين”، مبينةً أن المدينة تضُم (14) ورشة للتدريب المهني، بجانب وحدة صحية، ومسجد، بالإضافة لعدد من المنشآت الأخرى.

وحول التظاهرات أكدت البيلي أن المتظاهرين ليسوا من الفقراء، مبينةً أن الحديث حول أن الثورة ثورة جياع حديث غير صحيح تماماً لأن المتظاهرين ليسوا من الفئة الضعيفة والفقيرة.

ومن جانبه قال معتصم السيد هاشم مدير عام الوزارة خلال المنبر أن ولاية الخرطوم تشهد نزوحاً كبيراً من الولايات الأخرى بالبلاد، كاشفاً عن أبرز التدخلات الآنية التي قامت بها الوزارة لتخفيف حدة الفقر منها ” مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة، مشروع الخرطوم عاصمة الإنتاج الذي يستهدف توفير (500) ألف وظيفة كسب حلال للشرائح المختلفة، ومشروعات المعاشين، ومشروع إفطار التلميذ، مشروعات للمرأة الريفية والمرأة العاملة، مشروع الحماية المجتمعية للطلاب، مشروعات كفالة الأيتام، ومشروع مدينة الخرطوم الاجتماعية” .

وأكد هاشم أن ولاية الخرطوم تعتبر الولاية الأعلى في التغطية الشاملة للتأمين الصحي، مبيناً أن عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من التأمين الصحي بلغ (63,500) أسرة.