النصر السعودي يتعاقد مع نجم جالطا سراي

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء تعاقده البرازيلي مايكون بيريرا قادماً من صفوف جالطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف، ون الكشف عن قيمة العقد.

وقال نادي النصر،في بيان رسمي: "إدارة النادي أنهت رسمياً إجراءات انضمام مدافع جالطه سراي التركي، البرازيلي مايكون بيريرا، البالغ من العمر 30 عاماً، وذلك لمدة موسم ونصف".

وكان بيريرا قريباً من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة تعثرت حتى أغلقت السوق آنذاك.

وسبق لبيريرا الدفاع عن ألوان بورتو البرتغالي وساو باولو البرازيلي، وشارك في 22 مباراة مع جالطة سراي خلال الموسم الحالي، موقعاً على هدف وحيد.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر.

يذكر أن حساب جالطة سراي، عبر موقع التواصل "تويتر"، أشار إلى أن حصة النادي التركي بلغت 1,7 مليون يورو من عائد بيع المدافع البرازيلي، على أن يدفع النصر حصة بيريرا خلال مدة العقد.