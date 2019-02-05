شاهد.. مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 05/فبراير/2019 - 05:54 م تقدم بوابة اخبار الخليج 365 365 خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنبي والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف ويقود اللقاء الحكم محمد الصباحي ويساعده الثنائي أحمد توفيق طلاب على وشريف عبدالله تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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