رسميًا.. "الصالح" مديرًا فنيًا لأهلي جدة

كلفت إدارة نادي أهلي جدة السعودي زكي الصالح مدير المنتخب السعودي الأول سابقاً بمهام المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم. وقالت صحيفة "الرياضية": رئيس الأهلي استطاع أن يقنع الصالح بالمهمة وتم الاتفاق بين الطرفين على كافة الأمور الإدارية والمالية، ووضع خطة العمل اللازمة لمعالجة وضع الفريق خلال المرحلة المقبلة". وكانت إدارة الأهلي قد أعلنت في وقت سابق اليوم إقالة المدرب الأرجنتيني بابلوي جويدي مدرب الفريق الأول، وتكليف السعودي يوسف عنبر مؤقتاً إلى حين التعاقد مع جهاز فني جديد.

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