الصراع يشتعل بين كبار أوروبا على نجم بنفيكا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، صار ضمن العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم لـ بنفيكا البرتغالي، جواو فيليكس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن اللاعب ملقب من قبل الاعلام البرتغالي بـ "الإعصار فيليكس" صاحب الـ 19 عامًا بعد أن أصبح اللاعب الأصغر تسجيلًا في ديربي لشبونة بعد ترقيته إلى الفريق الأول في بداية الموسم.

كان ريال مدريد على علم بقدرات فيليكس منذ لقاءه ضد U19 حين كان جوتي مدرب الفريق في الدور قبل النهائي لبطولة UEFA للشباب في موسم 2016-17.

وظل مسؤولو سانتياجو برنابيو يراقبونه منذ ذلك الحين، كما أن يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان وموناكو الفرنسيين، وبايرن ميونيخ الألماني، وميلان الإيطالي، ووست هام الإنجليزي أيضا مهتمون باللاعب.