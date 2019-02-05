وأضاف: "الكثير من الناس يتحدثون عن الضغط لأننا لم نكن في هذا الموقف من قبل لكننا لا نزال في فبراير، أعتقد أن على الجميع أن يسترخي ويحاول الاستمتاع بما تبقى من الموسم إن كنتَ فردًا من الجماهير".
واختتم بقوله: "فرق أخرى كثيرة تود أن تكون في نفس مكاننا ولذا فإن التوتر لا يظهر داخل غرفة الملابس، إنها مجرد نتيجتين سيئتين ومستويين سئيين وهذا أمر يحدث خلال موسمٍ طويل. ربما سنعود فيما بعد لنرى أنها كانت نقطة جيدة لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب ليفربول: لانشعر بالتوتر وسنعود أقوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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