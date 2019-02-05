النيابة العامة: استلمنا التشريح المبدئي لقتيل القربة

كشف النائب العام في السودان، عمر احمد محمد، عن معلومات جديدة عن التحريات في حادثة مقتل المعلم احمد الخير عوض بمنطقة خشم القربة.

وقال في لقاء نقابة المعلمين اليوم (الثلاثاء) تم استجواب المعتقلين مع المرحوم وبعض أفراد جهاز الأمن والطبيب الذي اجري التشريح.

وأضاف إن النيابة استلمت التشريح المبدئي، وفي انتظار التقرير النهائي لمعرفة أسباب الوفاة.

وأشار عمر انه وجه كافة وكلاء النيابة بالاستعجال في التحريات، مؤكدا اختصاص النيابة العامة في المسائل الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.

وتابع: "إن التحقيقات التي تجريها الجهات الأخرى هي وفقا لقوانين تنظر في مسائل لا علاقة لها بتسيير دفة التحريات".