القبض على (27)مشتها في حادثة اغتيال رجل اعمال بالجريف غرب…

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة الخليج 365: أوقفت شرطة ومباحث شرق النيل (27) مشتبهاً في حادثة اغتيال رجل الأعمال “محمد حاج الطيّب” الذي عُثر عليه مقتولاً داخل شقته بحي الهدى بالجريف غرب، وكشف مصدر لـ(المجهر) أن الشرطة باشرت التحريات باستخدام الكلب البوليسي الذي قاد إلى القبض على أحد المتهمين داخل إحدى الشقق بالبناية. ويذكر أن رجل الأعمال يقيم في بناية ويستأجر الشقق لآخرين قد عثر عليه قتيلاً داخل شقته مضروباً على الرأس، وكشفت التحريات أن الجاني استولى على هاتف الضحية فيما لا تزال التحريات جارية لكشف ملابسات الحادثة.

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