الدور الجماهيري.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع تعدد الحقب الادارية و اختلاف مكوناتها و توجهاتها فالدور الجماهيري لصفوة العالم كان و ما زال حاضرا و بكل قوة خلف المريخ المعشوق السامي.

جمهور المريخ لا يحفل كثيرا بمن يحكم المريخ، فهو ساعة الشدة بأس يتجلي و فرسان حوبة متي ما نادي المنادي للدعم سواء أن كان ذلك بالمال أو التشجيع أو المقل و الأرواح.

و جمهور المريخ الآن ليس ببعيد عن قضايا النادي أو حوجته.. و ها هي المبادرات الجماهيرية ترعي فريق الشباب أو تسهم في علاج المصابين و تعيد تسجيل المفكوكين و تتكفل بدفع رسوم الشكاوي الخارجية و تعمل علي تجميل شكل الملعب و صيانة كل مرافقه بالصورة التي تجعله يسر أعين الجميع.

هذا هو جمهور المريخ، دوما بالقرب من ناديه و لا يحفل كثيرا لهروب قريش و اختفائه في ساعات الحوجة أو فشل علي اسد و بقية رفاقه من تيم الفشل الاداري الذي يقف الان بفاه مفغور تجاه ما يقوم به هذا الجمهور المعلم من أدوار هي من صميم عملهم الاداري الذي فارق العملية و تحول الي التنظير و التصريح بالقول فقط.

في المريخ الآن الآية معكوسة.. الجمهور هو الفاعل و الذي يتحرك في كل الجبهات بكل حيوية و نشاط في الوقت الذي اكتفي فيه الطاقم الاداري بعقد الاجتماعات و نشر ثقافة الخلافات و التنظير في كل الامور بدون امتلاك آلية التغيير لانعدام المال في المجلس المفلس ماديا.

و لولا دولارات البطولة العربية السابقة لتابعنا جميعا نفرات تعين المجلس علي عقد اجتماعاته بتوفير الشاي و الماء البارد للمجتمعين الذين اكتفوا بوجاهة المناصب بدون أن يقابلوا الشهرة التي نالوها من المريخ بدفع المال الذي يعين حركة الحياة في هذا الكوكب الكبير.

و لهذا نتمني أن يستمر جمهور المريخ في أداء أدواره الحالية في قيادة النادي (من الباطن) و ترك العمد خالي الأطيان يتفرغون لارتداء العمم و الشالات و البدل من اجل الظهور امام فلاشات الكاميرات و تصديق حدوتة أنهم يديرون المريخ!!

ننتظر من الجمهور مزيدا من الفعالية و الاقتراب اكثر من قضايا النادي من اجل البحث علي حلول لها، فإنتظار هؤلاء يعني أن يحل المزيد من الخراب كما يحدث الان علي مستوي البنية التحتية للاستاد و النادي.

علي كل الصفوة الاسراع بالتسجيل مع صفوة (الكرامة) أو مجموعة (الجار لاعمار الدار) التي تقوم بتجميل و صيانة الاستاد بالكامل تحت لواء مبادرة الدكتور الانسان جار النبي.

و عمل كبير شهدته بأعيني قد تم في غرف اللاعبين و الحكام من حيث الصيانة و التركيب في التكييف و الكهرباء و الحمامات التي كانت في وضعية مخجلة من الاتساخ و التصدع الكامل قبل ان تمتد لها يد رفاق منتصر النوش و سعادة اللواء مامون و سامي طلب.

شباب مبادرة الجار لاعمار الدار قرنوا الليل بالنهار من أجل استاد يكون مفخرة أمام الضيوف و اعين كاميرات التلفزة العالمية لقناة ابوظبي الرياضية.

و باذن الله يري الجميع ما يسرهم في المباراة القادمة بعد التغييرات الجذرية التي تم اجراؤها في اغلب مناحي الملعب بداية من النجيل و مرورا بغرف اللاعبين و الحكام و قاعة المؤتمرات الصحفية و صالة كبار الزوار و مقاعد المقصورة الرئيسية و المضمار (الجديد) و تغطية مجري المياة الداخلية بالاضافة للواجهة الرئيسية و اللافتة المضيئة الجديدة بالكامل في عمل فاقت منصرفاته حتي الان مليار جنية دفعها جمهور المريخ المحب العاشق في مختلف جبهات الأرض.

فهيا يا جمهور المريخ لنكون عونا و سندا لهؤلاء الشباب فماعون الدعم مفتوح سواء بالدعم المادي أو العيني و مشاركة العمل و النظافة من أجل انجاح ليلة العشق و الفرح المرتقبة بحول الله.

*نبضات متفرقة*

في ظل الفقر و الخواء الاداري فجمهور المريخ الفاعل هو الذي يدير ناديه الان (من و إلي).

جمهور المريخ يعالج المصابين، و يقوم بتسفيرهم للخارج، و يدفع مستحقات الشكاوي بالدولار، و يسهم في اعادة قيد المفكوكين و المحترفين، و يصين الاستاد بكل جنباته من مقصورة و نجيل و غرف لاعبين و قاعات مؤتمرات.. فماذا يفعل اعضاء مجلس الادارة؟!

البهجة اكتملت بعودة النجمين بكري المدينة و سيف تيري للتدريبات برفقة المجموعة، و التحية و الاجلال لكل من ساهم في رحلة علاج هؤلاء النجوم من أجل مريخ مكتمل الصفوف.

المباراة القادمة نعول فيها كثيرا علي نجاعة المقدمة الحمراء و مدي فعاليتها امام المرمي الجزائري.

الحوجة الان للأيدي العاملة في الاستاد لانجاح يوم النظافة الذي نتمني أن تتبناه أحدي اولتراسات المريخ الفاعلة بالحضور و العمل اليدوي.

نتوقع من القروبات الحمراء عقد نفراتها من أجل انجاز بعض النواقص فالبنية التحتية للنادي و الملعب شبه منهارة و تحتاج لعشرات المبادرات الكبري.

و نتمني أن يتكفل أقطاب المريخ الكبار بصيانة أجزاء من الملعب لتعود الصورة كما كانت للقلعة الحمراء الجميلة.

معرض كاسات المريخ في طريقه ليصبح تحفة تسر الناظرين تحت رعاية ابن المريخ الوفي طه المحسي الذي يتابع العمل الجميل الذي يتم الان لحظة بلحظة.

قاعة الموتمرات الصحفية تم رفدها بمقاعد جديدة و مايكروفونات جديدة بالاضافة لعدد من الكمبيوترات.

نظافة الحمامات و صيانتها تمت علي يد شركة نظافة متخصصة قامت بعمل كبير و رائع.

*نبضة أخيرة*

شدوا الهمة يا صفوة.