بشكي لعينيك عيوني.. بقلم هناء إبراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ثمة أشخاص لن نجد أقرب منهم إلينا لنشكوهم إليه.. لذا نشتكيهم إلى أنفسهم و(هم وذوقهم حينئذ)

والله جد..

تمكنوا من قلبك لدرجة بعيدة.. وعاثوا فيه حباً وظلماً.. تعميراً وتدميراً.

أنت إن اعترضت، يبدو اعتراضك تأييداً لهم.

أعتقد ذلك..

و…

أنت ما ليك دعوة بيّا

لا صغيرة علي غرامك

لا كبير الحب عليّا

…

سيبني أهلك كان هلكت

فيك عاجبني الهلاك

قلبي صاح في الريد أناني

ما في زول في الحب ملاك

لازم أتجنن شوية

ومرة أتفاهم معاك

مرة أديك قلبي كلو

ومرة أتجنب لقاك

عادي أرضيك بي عيوني

وعادي أتشاكل معاك

يعني ممكن أجيك فجأة

أشكي لعينيك عيوني

إنو قاعدة تشوف جمالك

وما بترضى تشوف شجوني

وممكن ألقاك مرة تاني

أشكي لعيني عيونك

إنو حلوة

وفيها إحساس ما في زيو

وإنو ما بتكون بدونك

…

يعني ممكن أنادي ليك

وإنت واقف جنب فؤادي

روحي تتونس هواك

وإنت في ضفة بُعادي

ياخي ما تضحك عليّا

وبرضو ما ليك دعوه بيّا

و…….

كدا

لدواعٍ في بالي

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