من ينتظر صعود الهلال الي نصف النهائي بهذا المستوي الهزيل سينتظر طويلا.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من ينتظر صعود الهلال الي نصف النهائي بهذا المستوي الهزيل سينتظر طويلا

** انتصار باهت و ضعيف للهلال علي الأشانتي وأداء جنائزي وثلاث نقاط غير مستحقة كفلت له احتلال المركز الثاني في المجموعة خلال الجولة الأولي وإذا تواصل هذا الأداء لن يستطيع إحراز أي انتصار خارج أرضه والحديث العاطفي بأن المهم الثلاث نقاط حديث لن تقبله الجماهير التي خرجت محبطة رغم الفوز ولم تحتفل ولم تصفق لأي لاعب والهلال يسافر الي زامبيا ويلعب أمام ناكانا وزسكو علي التوالي في ظرف اسبوع وصعب أن ينتصر هناك

** فريق الاشانتي أظهر مستوي رائع وأفراده بارعون في نقل الكرة. وهاجم مرمي الهلال كثيرا وأضاع فرصا سهلة وارتطمت كورتين بالقائم وتنتظر الازرق مهمة صعبة في غانا

** نصرالدين الشغيل كان عالة علي الهلال وشيبوب أكثر من الفلسفة وبشة الصغير كان في أسوأ حالاته وتأخر استبداله كثيرا والمحترف ادريسا وكالعادة أضاع عدد من الفرص السهلة ووليد الشعلة ما قصر إحرز الهدف الوحيد والسمؤال كان ثغرة كبيرة

** الغريبة أن المعلق سوار الذهب كان يردد الهلال سيد البلد في محاولة رخيصة لإرضاء الهلالاب

** المريخ العائد من الجزائر بالتعادل السلبي في مواجهة الأهلي العاصمي مساء غد في دوري سوداني الممتاز والأهلي ثاني الطيش في المجموعة الأولي والمهزوم في اخر مبارياته سيكون شيئا اخر في مباراة الغد لانه يلعب أمام الزعيم الفريق الجماهيري والمتصدر للمجموعة وعموما يمكن القول أن المباراة تجربة مفيدة للزعيم وهو يستعد للمعركة الفاصلة أمام مولدية وننتظر مزيد من التجارب الدورية

** اذا لم يشارك بكري المدينة وسيف تيري في جزء من مباراة الأهلي غدا وايضا مباراة الموردة في الحادي عشر من هذا الشهر تصبح مشاركتهم في معركة مولدية صعبة جدا وتدخل في خانة المجازفة نسبة لغيابهما الطويل عن المباريات

** البعض أطلق علي مباراة المريخ ومولدية القادمة مباراة نصف المليون دولار وان شاء الله تكون من نصيب المريخ

** مجلس المريخ منح عبد الصمد أمين المال الغائب عن الساحة فترة محددة لتقديم تقرير متكامل عن الموقف المالي في النادي وعبدالصمد لن يفعل وهذا الوقت ليس وقتا للمعارك الانصرافية وقت يجب أن يتجاوز فيه المجلس كل خلافاته ويهيئ المناخ المناسب للفريق قبل لقائه بمولديه

** لماذا اختار المجلس هذا التوقيت لمحاسبة عبد الصمد

** خبر في الواتساب عن المعز احمد هداف أمم آسيا أشار لانتمائه للمربخ عندما كان صغيرا .أزعج الهلالاب كثيرا وتناسوا أن الخبر خبر واتساب وتناسوا أن في صفوف المريخ لاعبون يتفوقون علي المعز موهبة وقدرات عالية

** اتصل بي عدد من الاخوة وأكدوا أن اللاعب مادبو لاعب ارتكاز منتخب قطر سوداني ومن مدينة بابنوسة تحديدا وهذا بالطبع شرف كبير للسودان ومادبو أظهر مستوي رائع خلال امم آسيا ومازال صغير في السن وينتظره مستقبل كبير

** زيسكو انتصر علي رصيفه ناكانا بهدفين وتصدر مجموعة الهلال ويواجه الأشانتي في غانا الاسبوع المقبل وبعض الصحف ووكالات الأنباء رشحت الاشانتي والهلال للصعود من هذه المجموعة

** قورماهيا الكيني فاجأ الزمالك المصري وانتصر عليه برباعية في نيروبي وتسبب حارس المرمى في الهزيمة الكبيرة غير المتوقعة

** في الدوري السعودي خسر النصر منافس الهلال علي الصدارة أمام التعاون ١…٣ وانتصر الهلال علي الفتح ٤….١ وأحرز الاتحاد المهدد بالهبوط فوزا غاليا علي الوحدة ..فاز بهدفين

** الامل عاد بنقطة غالية من نيالا بتعادله مع حي الوادي وانتصر ودهاشم بسنار علي مريخ الفاشر ليشتد الصراع في المجموعة الأولي بين الأندية خلاف المريخ للصعود لدوري النخبة ونرشح حي الوادي والخرطوم الوطني

** ضياء الدين نجم وسط المريخ مظلوم إعلاميا ويعد واحد من أميز لاعبي خط الوسط ويؤدي بتميز في كل مباريات الأحمر ونرجو أن يجد الدعم من الجماهير

** العميد عبد الرحيم بدر الدين رئيس بعثة المريخ العائدة من أرض المليون شهيد كشف كثير من الحقائق حول مفاوضات مولدية مع المهاجم محمد عبدالرحمن

** زمان جماهير المريخ كانت تقوم بعمل بروفات قبل أي مباراة إفريقية وللأسف توقف هذا الدفع المعنوي لللاعبين ونرجو أن يعود بداية من مباراة الأهلي غدا وحتي التدريب الختامي للزعيم قبل معركة ١٦ فبراير …اين انتي يا لجنة التعبئة …ولن نقبل بأقل من خمسين ألف مشجع بالقلعة الحمراء في السادس عشر من فبراير

** مرة اخري نشيد بالعمل الكبير الذي يشهده استاد المريخ والجماهير ستشهد ملعبا جميلا رائعا في مباراة مولدية والتحية لشباب أعمار الجار لإعمار الدار بقيادة اللواء مأمون الطاهر وياليتني اتحصل علي أسماء كل أعضاء المجموعة لاقوم بنشرها وفاء وعرفانا لهم واعتبارا من امس تم قفل الاستاد ليفتتح بشكله الجديد يوم المعركة الفاصلة

** الاخ جمال الوالي .. صباح الخير

** اشرف الكاردينال رئيس الهلال وفي لفتة بارعة قام بتكريم بعثة الاشانتي و الكاردينال جدد الثقة في المدرب الزعفوري وانهي الجدل حول اختيار مدير فني للهلال الذي طالب بتأجيل مبارياتيه أمام ودهاشم والرابطة كوستي ونرجو أن يتمسك الاتحاد العام بالبرنامج المعلن

** بالمناسبة طاقم التحكيم المصري أدار مباراة الهلال والاشانتي بدرجة امتياز ولم يقع في أي أخطاء

** انا خلدتك بشعري في زمانك ..وياما غنيتك وكان كل عشانك

** آخر دبوس

** من ينتظر صعود الهلال الي نصف النهائي بهذا المستوي الهزيل سينتظر طويلا .