مريخاب لدعم الكيان.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*التعادل بالجزائر لايكفي للتأهل العربي
*لابد من نصر مريخي علي ارض الشفوت
*النصر المريخي لايسكن بين اقدام اللاعبين فقط
*بل يقطن في حناجر الشفوت وقلوب الانصار
*ان كنا فعلا نريد التأهل
*لابد من النمرة الكاملة علي المدرجات
*استاد يسع خمسين الف
*يبقي نجي خمسين الف صااافي
*غير امن الملاعب والشرطة
*ولانكتفي بالحضور
*بل نفعل الحناجر ليخرج النصر الكبير منها
*ونشجع بشفتنه
*نعرف نعمل الامواج المريخية متين
*ونصفق متين
*ونهتف متين
*وننبه الحكم متين
*ونحتج بالقانون متين
*ونرسل رسالة للعرب تقول
*نحن اسياد الكفر وأرباب الوتر
*نحن الشفوت افضل جمهور رياضي عربي وافريقي
*دايرين نتأهل كانجاز شائع يشترك فيه المدرب والاداري والقطب الموالي والقطب المعارض واللاعب
والجمهور فردا فردا
*جمهور من جميع الولايات
*جمهور من جميع مدن وقري وحلال الولايات
*دايرين نشوف مريخاب مدني السني والحصاحيصا والكاملين والمسيد والقلقالة
والتكلة
والتكينة
وام دقرسي
والبقاقير كلهن
والبشاقرة عن بكرة ابيها
*وكل اهل الجزيرة
*وناس النيل الابيض
*كوستي الحبيبة وربك وكنانة والقطينة والدويم وعسلاية وود الزاكي
*ناس النيل الازرق
*شفوت الدمازين وسنجة والروصيرص
*وناس سنار المدينة والتقاطع
*اهلي الفي الشرق دبايوا
*من حنتوب وانت ماشي
خشم القربة
*وآه
والشوك والقضارف وكسلا والبورت
*ناس نهر النيل
*الحديد والنار وشندي المكوك غرب وشرق
*ناس جحا ضروووري
*اهل الشمال والنخل الطال
*بكل لهجاتكم النبيلة
*وتاريخكم التليد
*كل القوة القلعه جوه
*وما احلاها راياتنا المريخية لما ترفرف من داخل الاستاد متزينة بمدننا وولاياتنا وقرانا
*حبابنا كلنا جوة القلعة
*ننشد تأهل نقتلعه عنوة وفخار
*اهلنا في الجنوب
*تقول السياسة قولها
*ولكن يقول الواقع اننا واحد
*منقو
*حلاتك وانت في القلعة تناضل مع اخوة لك في الشمال نصرة لكيان يجمعك بهم لايعرف الانفصال
*وحلاة في خشيمك قولة بالطول بالعرض مريخنا يهز الارض
*بي عربي جوبا
*بي تول بي هرد مريخنا يهز العرض
*نجي كلنا لاننا امة
*المهم
*الصراعات لا تقدم بل تؤخر
*هذه هي قناعات اهل المريخ
*لذا كانت المبادرات
*مبادرة الامارات للعلاج
*مبادرة رسوم شكوي كاس
*مبادرة الجار لاعمار الدار للرائع الدكتور المحب جار النبي
*واوصي القائمين عليها بمراجعة الاذاعة الداخلية قبل مباراة التأهل
*المهم
*مبادرات كثيرة انتظمت الكيان تثبت ان الانتماء للكيان اعمق بكثير من الانتماء للكيمان
*وقد كان
*الوقت ليس بوقت الخلاف
*لكنه زمن الائتلاف
*المريخ وطن
*والحصة وطن
*ونحن الآن بفضل الله ورغم الظروف
*نحن علي اعتاب نصف النهائي
*تأهل من هذه المرحلة يؤهلنا لنصف نهائي العرب
*وتكاتف في تلك المرحلة
*يوصلنا للنهائي عديل كدة
*ووقتها الكاس كان نقرصو مابنخليهو
*الحلم قريب جدا
*بقليل من التعاضد ببقي واقع
*خلونا نحقق الواقع
*ايها الناس
*هاهي المبادرات الرائعة تنتظم عطاءا للمريخ
*هاهي مبادرة مريخاب لدعم الكيان تقدم نموذجا تسويقيا وتشريفيا يدعم الكيان
*هاهم يشترون مقصورة المريخ بمبلغ ميتين مليون جنيه
*مية واربعين منها تسلم نقدا للمريخ
*وستين مليون ضيافة راقية وفخيمة لضيوف المريخ ورواد المقصورة
*بارد شاي جبنة مرطبات مع العشاء الفاخر وواي فاي مجاااااني مليون قيقة
*لو داير تنزل الدولار تنزلو
*بس تفتح الواي فاي
*ضف الي ذلك موقف مخصص لكل سيارة تابع للتذكرة
*حمامات تشهي في…
* في السباحه
*والتذكرة فقط بمليون
*ابداع في يوم الابداع حد الامتاع
*شكرا اخوان جعفر سنادة ونجم الدين خوجلي
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*كلمنا وورينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال مرات بقنعوك انك ماشايف الانت شايفو…نقول شنو عاد
والي لقاء
سلك
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