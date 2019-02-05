مريخاب لدعم الكيان.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*التعادل بالجزائر لايكفي للتأهل العربي

*لابد من نصر مريخي علي ارض الشفوت

*النصر المريخي لايسكن بين اقدام اللاعبين فقط

*بل يقطن في حناجر الشفوت وقلوب الانصار

*ان كنا فعلا نريد التأهل

*لابد من النمرة الكاملة علي المدرجات

*استاد يسع خمسين الف

*يبقي نجي خمسين الف صااافي

*غير امن الملاعب والشرطة

*ولانكتفي بالحضور

*بل نفعل الحناجر ليخرج النصر الكبير منها

*ونشجع بشفتنه

*نعرف نعمل الامواج المريخية متين

*ونصفق متين

*ونهتف متين

*وننبه الحكم متين

*ونحتج بالقانون متين

*ونرسل رسالة للعرب تقول

*نحن اسياد الكفر وأرباب الوتر

*نحن الشفوت افضل جمهور رياضي عربي وافريقي

*دايرين نتأهل كانجاز شائع يشترك فيه المدرب والاداري والقطب الموالي والقطب المعارض واللاعب

والجمهور فردا فردا

*جمهور من جميع الولايات

*جمهور من جميع مدن وقري وحلال الولايات

*دايرين نشوف مريخاب مدني السني والحصاحيصا والكاملين والمسيد والقلقالة

والتكلة

والتكينة

وام دقرسي

والبقاقير كلهن

والبشاقرة عن بكرة ابيها

*وكل اهل الجزيرة

*وناس النيل الابيض

*كوستي الحبيبة وربك وكنانة والقطينة والدويم وعسلاية وود الزاكي

*ناس النيل الازرق

*شفوت الدمازين وسنجة والروصيرص

*وناس سنار المدينة والتقاطع

*اهلي الفي الشرق دبايوا

*من حنتوب وانت ماشي

خشم القربة

*وآه

والشوك والقضارف وكسلا والبورت

*ناس نهر النيل

*الحديد والنار وشندي المكوك غرب وشرق

*ناس جحا ضروووري

*اهل الشمال والنخل الطال

*بكل لهجاتكم النبيلة

*وتاريخكم التليد

*كل القوة القلعه جوه

*وما احلاها راياتنا المريخية لما ترفرف من داخل الاستاد متزينة بمدننا وولاياتنا وقرانا

*حبابنا كلنا جوة القلعة

*ننشد تأهل نقتلعه عنوة وفخار

*اهلنا في الجنوب

*تقول السياسة قولها

*ولكن يقول الواقع اننا واحد

*منقو

*حلاتك وانت في القلعة تناضل مع اخوة لك في الشمال نصرة لكيان يجمعك بهم لايعرف الانفصال

*وحلاة في خشيمك قولة بالطول بالعرض مريخنا يهز الارض

*بي عربي جوبا

*بي تول بي هرد مريخنا يهز العرض

*نجي كلنا لاننا امة

*المهم

*الصراعات لا تقدم بل تؤخر

*هذه هي قناعات اهل المريخ

*لذا كانت المبادرات

*مبادرة الامارات للعلاج

*مبادرة رسوم شكوي كاس

*مبادرة الجار لاعمار الدار للرائع الدكتور المحب جار النبي

*واوصي القائمين عليها بمراجعة الاذاعة الداخلية قبل مباراة التأهل

*المهم

*مبادرات كثيرة انتظمت الكيان تثبت ان الانتماء للكيان اعمق بكثير من الانتماء للكيمان

*وقد كان

*الوقت ليس بوقت الخلاف

*لكنه زمن الائتلاف

*المريخ وطن

*والحصة وطن

*ونحن الآن بفضل الله ورغم الظروف

*نحن علي اعتاب نصف النهائي

*تأهل من هذه المرحلة يؤهلنا لنصف نهائي العرب

*وتكاتف في تلك المرحلة

*يوصلنا للنهائي عديل كدة

*ووقتها الكاس كان نقرصو مابنخليهو

*الحلم قريب جدا

*بقليل من التعاضد ببقي واقع

*خلونا نحقق الواقع

*ايها الناس

*هاهي المبادرات الرائعة تنتظم عطاءا للمريخ

*هاهي مبادرة مريخاب لدعم الكيان تقدم نموذجا تسويقيا وتشريفيا يدعم الكيان

*هاهم يشترون مقصورة المريخ بمبلغ ميتين مليون جنيه

*مية واربعين منها تسلم نقدا للمريخ

*وستين مليون ضيافة راقية وفخيمة لضيوف المريخ ورواد المقصورة

*بارد شاي جبنة مرطبات مع العشاء الفاخر وواي فاي مجاااااني مليون قيقة

*لو داير تنزل الدولار تنزلو

*بس تفتح الواي فاي

*ضف الي ذلك موقف مخصص لكل سيارة تابع للتذكرة

*حمامات تشهي في…

* في السباحه

*والتذكرة فقط بمليون

*ابداع في يوم الابداع حد الامتاع

*شكرا اخوان جعفر سنادة ونجم الدين خوجلي

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*كلمنا وورينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال مرات بقنعوك انك ماشايف الانت شايفو…نقول شنو عاد

والي لقاء

سلك